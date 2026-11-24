Kaip pranešime pažymėjo Teisingumo ministerija, teismas pripažino, kad Baltarusijos režimo organizuoti migracijos srautai nėra įprastas neteisėtos migracijos reiškinys, o kryptingi priešiški veiksmai, kuriais siekiama destabilizuoti valstybes.
Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė tai vadino istoriniu Lietuvos pasiekimu.
„Po ketverių metų nuoseklaus mūsų teisininkų darbo pasiekėme esminį tikslą – aukščiausiu Europos žmogaus teisių apsaugos teisminiu lygmeniu pripažinta, kad susidūrėme ne su įprasta migracijos krize, o su sąmoningai Baltarusijos režimo organizuota ataka prieš mūsų valstybes. Teismas pripažino šią naują realybę ir valstybių teisę į ją reaguoti bei ginti savo sienas“, – antradienį teigė ji.
Pasak vidaus reikalų ministro Martyno Katelyno, EŽTT patvirtino teisėto apgręžimo galimybę, kai migracija naudojama prieš valstybę.
„Būtina įvertinti žmogaus pažeidžiamumą ir jam gresiantį pavojų, tačiau valstybė turi teisę ginti savo sieną. Šia teise ir toliau naudosimės“, – teigė jis.
Taip ministrai reagavo į Strasbūro teismo išaiškinimą, kad užsieniečių išsiuntimas į valstybę, vykdančią instrumentalizuotą migraciją, savaime nereiškia Europos žmogaus teisių konvencijoje įtvirtinto kankinimo ir nežmoniško elgesio draudimo pažeidimo.
Pasak Teisingumo ministerijos, atsižvelgdamas į naują geopolitinę ir saugumo aplinką, teismas suformulavo specialų teisinį standartą valstybėms, susiduriančioms su trečiosios valstybės organizuojama instrumentalizuota migracija.
Kartu valstybėms išlieka pareiga identifikuoti akivaizdžiai pažeidžiamus asmenis ir tuos, kuriems dėl grąžinimo gresia realus ir tiesioginis pavojus gyvybei ar sunkus netinkamas elgesys, bei užtikrinti jiems reikalingą apsaugą.
Tačiau EŽTT nustatė Lietuvos pažeidimus dėl 2022 metais taikytos migrantų sulaikymo tvarkos, pagal kurią asmenų laisvė automatiškai apribojama šešiems mėnesiams, neužtikrinant individualių sprendimų ir būtinų procesinių garantijų.
Dėl to kiekvienam iš keturių pareiškėjų teismas įpareigojo atlyginti po 15 tūkst. eurų neturtinės žalos ir solidariai – 1,8 tūkst. eurų išlaidoms padengti.
Bylose prieš Latviją ir Lenkiją teismas taip pat taikė naują instrumentalizuotos migracijos vertinimą, pripažindamas draudimo kankinti ir nežmoniškai elgtis pažeidimus dėl šeimų išsiuntimo skirtingu metu bei laikinosios apsaugos priemonės nepaisymo.
Teisingumo ministerija pažymėjo, kad Strasbūro teismo išvados dėl instrumentalizuotos migracijos taip pat svarbios Lietuvos inicijuotai bylai prieš Baltarusiją Tarptautiniame Teisingumo Teisme.
BNS rašė, kad Vilnius šioje byloje iš Minsko siekia prisiteisti per 200 mln. eurų žalos atlyginimą.
„EŽTT išvados dėl Baltarusijos režimo veiksmų organizuoto pobūdžio, jų tikslų ir grėsmės mūsų valstybių saugumui sustiprina Lietuvos argumentus ir įrodomąją poziciją byloje Hagoje“, – sakė R. Tamašunienė.
Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Iki šiol Lietuva į šalį neleido neteisėtai patekti 26,5 tūkst. užsieniečių.
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