Tokį sprendimą antradienį priėmė EŽTT Didžioji kolegija, išnagrinėjusi kelių pareiškėjų bylas prieš Lietuvą, Latviją ir Lenkiją.
„Migracijos instrumentalizacijos kontekste užsieniečio išsiuntimas į tą valstybę, kuri vykdo instrumentalizaciją, savaime nereiškia 3 (Konvencijos – BNS) straipsnio, draudžiančio kankinti bei nežmoniškai ar žeminančiai elgtis, pažeidimo“, – teigiama EŽTT pranešime.
Anot Strasbūro teismo, prieš išsiunčiant asmenį tokiomis aplinkybėmis, nacionalinės institucijos privalo nustatyti asmenis, kuriems kiltų ypač didelė rizika patirti netinkamą elgesį ar kankinimą.
Šiuos asmenis teismas išskyrė į dvi kategorijas: turintieji akivaizdų asmeninį pažeidžiamumą, pavyzdžiui, dėl amžiaus, prastos sveikatos ar negalios, bei turintieji konkretų pagrindą teigti, kad išsiuntimas į prieglobsčio valstybę akivaizdžiai sukeltų jiems realią grėsmę gyvybei arba realią netinkamo elgesio riziką.
„Atitinkamoms valstybės valdžios institucijoms nebuvo būtina atlikti vertinimo, ar asmenys turės prieigą prie tinkamos prieglobsčio procedūros migraciją instrumentalizuojančioje valstybėje“, – pažymėjo EŽTT.
Teismas nustatė, kad Lietuvos atveju pareiškėjai nepriklausė nė vienai iš pažeidžiamų asmenų kategorijų. EŽTT vienuolikos balsų dauguma prieš šešis nusprendė, kad draudimas kankinti bei nežmoniškai elgtis nebuvo pažeistas.
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