2025 metų gegužę Berlyne gimęs A. Ballutas išvyko į Libaną, ketindamas prisijungti prie „Islamo valstybės“. Liepos mėnesį jis buvo sulaikytas dėl Vokietijos specialiųjų tarnybų pateikto kaltinimo. Nepaisant įkalinimo, jis kas mėnesį toliau gavo po 790 eurų. Į Vokietijos užimtumo centrą reguliariai plaukė jo vardu išrašyti nedarbingumo lapeliai. Kas juos įformino, nežinoma.
Po deportacijos į Vokietiją išmokos buvo sustabdytos, tačiau 2026 metų gegužę, A. Ballutui išėjus į laisvę, jos buvo atnaujintos. Nuo birželio mėnesio jis kas mėnesį gavo po 804 eurus. Po teroristo mirties Vokietijos valdžios institucijos ketina neteisėtai išmokėtas pašalpas išieškoti iš jo galimų paveldėtojų.
„Visi šie reikalai liudija baisų valstybės žlugimą. Vidaus reikalų ministras Dobrindtas pozicionuoja save kaip griežtos linijos šalininką saugumo politikoje. Iš tikrųjų jo valdžios institucijos net nesugebėjo pranešti užimtumo centrui apie terorizmu įtariamą asmenį, kuris kalėjo užsienyje“, – interviu „Bild“ sakė Bundestago deputatas iš partijos „Alternatyva Vokietijai“ Rene Springeris.
Išpuolis prieš LGBT eitynių dalyvius
2026 m. liepos 25 d. apie 22 valandą mikroautobusas „Citroën SpaceTourer“ taranavo pėsčiuosius pėsčiųjų take Tiergarte, maršrutu, kuriuo anksčiau ėjo „pride“ eitynės. Mikroautobusas parke rėžėsi į medį, po to vairuotojas užpuolė praeivius mačete ir pabėgo.
„Pride“ renginys buvo atšauktas apie 22 val. 15 min., nutraukiant baigiamąjį mitingą prie Brandenburgo vartų. Organizatoriai ir policija nurodė dalyviams nedelsiant palikti teritoriją. Berlyno priešgaisrinė tarnyba pranešė, kad jos psichosocialinės skubios pagalbos komandos įvykio vietoje suteikė pagalbą apie 30 žmonių, kurie nebuvo fiziškai sužaloti, tačiau jiems reikėjo paramos.
A. Ballutas buvo nušautas Vokietijos valstybės kontroliuojamo policijos taktinio padalinio SEK sulaikymo metu liepos 26 d. vakarą. 2026 m. liepos 28 d. buvo pranešta, kad A. Ballutas įrašė vaizdo įrašą, o 2026 m. rugsėjį pranešta, kad jis nusiuntė jį „Islamo valstybės“ kontaktui. Tas kontaktas buvo identifikuotas kaip Britanijos pilietė Sharmeena Begum, ji buvo sulaikyta Sirijoje dar tą patį mėnesį.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.