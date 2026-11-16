Migrantams Europoje atsivėrė galimybė nukeliauti į Ruandą: galėtų pasilikti ir dirbti

Šios šalys – Austrija, Danija, Graikija, Nyderlandai ir Vokietija – siekia įsteigti vadinamąjį migrantų grąžinimo centrą, nepaisydamos žmogaus teisių organizacijų nuogąstavimų. Galimybę tai padaryti atvėrė neseniai sugriežtintos ES migracijos taisyklės.
Penkios valstybės derėjosi su galimomis priimančiosiomis šalimis ir neatskleidė numatomos centro vietos, tačiau Europos diplomatai ir kiti su derybomis susipažinę asmenys nurodė, kad pasirinkta Ruanda.
Ši Afrikos Didžiųjų ežerų regiono valstybė rugpjūtį patvirtino pradėjusi pirmines diskusijas su keliomis Europos šalimis.
Ruanda siunčia delegaciją į migracijos konferenciją Vienoje. Kelių šaltinių teigimu, pirmadienį per spaudos konferenciją ten bus paskelbta apie susitarimą.
Kritikai kalba apie kančias ir žalą
ES šalys ėmėsi pastangų išsiųsti daugiau migrantų 2024 m., visuomenei vis labiau neigiamai vertinant migraciją.
Per pastaruosius trejus metus į ES atvykstančių migrantų skaičius nuosekliai mažėjo. Bendrija sudarė susitarimus su daugeliu Afrikos ir Artimųjų Rytų valstybių, siekdama stabdyti migrantų išvykimą.
Tačiau migracija tebėra itin jautri problema, prisidedanti prie kraštutinių dešiniųjų partijų laimėjimų per rinkimus.
Todėl politikos formuotojai daugiausia dėmesio skiria migrantų grąžinimo sistemos tobulinimui. Šiuo metu į kilmės šalis grąžinama mažiau nei 30 proc. asmenų, kuriems nurodyta išvykti iš ES.
Šių metų pradžioje patvirtinta ES reforma, suteikianti institucijoms platesnius įgaliojimus sulaikyti migrantus ir leidžianti steigti jų grąžinimo centrus.
Šių centrų šalininkai teigia, kad jie galėtų palengvinti migrantų grąžinimą į kilmės šalis ir atgrasyti nuo neteisėtos migracijos. Centrai galėtų tapti galutine išsiunčiamų asmenų paskirties vieta arba tarpine stotele.
Tačiau kritikai abejoja tokių centrų veiksmingumu. Jie atkreipia dėmesį į sunkumus, kuriuos patyrė panašūs projektai, ir vadina juos „teisinėmis juodosiomis skylėmis“. Jų teigimu, migrantai galėtų ilgam įstrigti teisiškai neapibrėžtoje padėtyje, o tokių centrų veikla būtų menkai prižiūrima.
Ruandos pasirinkimas taip pat kelia susirūpinimą. Organizacija „Human Rights Watch“ atkreipė dėmesį į šalyje įsitvirtinusį kitaminčių persekiojimą, savavališkus sulaikymus ir netinkamą elgesį su sulaikytaisiais, taip pat paramą ginkluotiems sukilėliams gretimoje Kongo Demokratinėje Respublikoje.
„Mokėdami Kigalio valdžiai už migrantų išsiuntimo programos vykdymą ne tik sukeltume kančių ir žalos išsiunčiamiems žmonėms, bet ir finansuotume vyriausybę, atsakingą už rimtus žmogaus teisių pažeidimus šalyje ir už jos ribų, bei suteiktume jai politinių svertų“, – sakė vyresnioji organizacijos tyrėja Afrikos klausimais Clementine de Montjoye.
Vadina priėmimo centru
2022 m. Ruanda buvo sudariusi panašų susitarimą su Jungtine Karalyste dėl neteisėtai atvykusių migrantų priėmimo dar neišnagrinėjus jų prieglobsčio prašymų Jungtinėje Karalystėje. Vėliau Londonas šio susitarimo atsisakė.
Ruanda taip pat yra viena iš kelių Afrikos valstybių, priėmusių migrantus iš Jungtinių Valstijų pagal panašią, prieštaringai vertinamą JAV prezidento Donaldo Trumpo remiamą imigracijos programą.
Kitaip nei žlugęs britų planas, ES programa numato siųsti į šią Afrikos šalį asmenis, kurių prieglobsčio prašymai atmesti.
Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Andy Burnhamas praėjusią savaitę sakė, kad Londonas stebi Europos pastangas kurti grąžinimo centrus ir svarsto tolesnius savo veiksmus neteisėtai migracijai mažinti.
Penkios ES valstybės tikisi, kad centras pradės veikti 2027 metais.
Diplomatinių šaltinių teigimu, iš pradžių Ruandoje veiksiantis centras bus bandomasis. Jame galėtų būti apgyvendinta apie 100 žmonių, kiekviena iš penkių valstybių galėtų atsiųsti maždaug po 20 migrantų.
Šaltinio teigimu, tai nebūtų sulaikymo įstaiga. Kigalio valdžia linkusi centrą vadinti priėmimo centru, taip siekdama pabrėžti, kad kai kurie migrantai galėtų likti ir dirbti šalyje.
Pagalbinį vaidmenį šiame procese galėtų atlikti ir Tarptautinė migracijos organizacija (TMO), turinti darbo sudėtingomis aplinkybėmis patirtį, sakė organizacijos atstovas ir pridūrė, kad ji derasi su kai kuriomis ES valstybėmis dėl grąžinimo centrų ar panašių mechanizmų planų.
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