Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vyriausybė papildomai skyrė 45,4 tūkst. eurų Lietuvos atstovavimui byloje prieš Baltarusiją dėl neteisėtos migracijos

2026-11-11 13:24 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-11 13:24
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ministrų kabinetas trečiadienį nutarė Teisingumo ministerijai skirti 45,4 tūkst. eurų apmokėti teisines paslaugas atstovaujant Lietuvai tarpvalstybinėje byloje prieš Baltarusiją dėl neteisėto migrantų įvežimo.

Pinigai (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)

Ministrų kabinetas trečiadienį nutarė Teisingumo ministerijai skirti 45,4 tūkst. eurų apmokėti teisines paslaugas atstovaujant Lietuvai tarpvalstybinėje byloje prieš Baltarusiją dėl neteisėto migrantų įvežimo.

REKLAMA
0

Lėšos ministerijai skiriamos iš pasiskolintų lėšų. Kaip rašė BNS, 45,4 tūkst. eurų Vyriausybė šalies atstovavimui šioje byloje jau buvo skyrusi ir birželį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuva kreipėsi į TTT

Praėjusiais metais Lietuva kreipėsi į Tarptautinį Teisingumo Teismą (TTT) Hagoje dėl Baltarusijos režimo sukeltos migrantų krizės. Vilnius iš Minsko siekia prisiteisti per 200 mln. eurų žalos atlyginimą.

Ieškinyje Hagos teismui Lietuva teigia, kad tokią žalą nuo 2021 iki 2023 metų sudarė dėl Baltarusijos veiksmų atsiradusios priverstinės investicijos į fizinio barjero statybą, sienos stebėjimo sistemų stiprinimą, didesnio skaičiaus „nei bet kada anksčiau“ personalo dislokavimą pasienyje.

REKLAMA
REKLAMA

Migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, reaguodama į tai, Lietuva nuo 2021 metų vasaros pradėjo apgręžti neteisėtus migrantus, nurodydama jiems grįžti į Baltarusiją. Ši praktika tęsiama iki šiol.

REKLAMA

Vakarai kaltina Minsko režimą organizavus šį migrantų antplūdį.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 1,9 tūkst. neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 26,5 tūkst. užsieniečių.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų