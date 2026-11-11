Vyriausybė papildomai skyrė 45,4 tūkst. eurų Lietuvos atstovavimui byloje prieš Baltarusiją dėl neteisėtos migracijos

Lėšos ministerijai skiriamos iš pasiskolintų lėšų. Kaip rašė BNS, 45,4 tūkst. eurų Vyriausybė šalies atstovavimui šioje byloje jau buvo skyrusi ir birželį.
Lietuva kreipėsi į TTT
Praėjusiais metais Lietuva kreipėsi į Tarptautinį Teisingumo Teismą (TTT) Hagoje dėl Baltarusijos režimo sukeltos migrantų krizės. Vilnius iš Minsko siekia prisiteisti per 200 mln. eurų žalos atlyginimą.
Ieškinyje Hagos teismui Lietuva teigia, kad tokią žalą nuo 2021 iki 2023 metų sudarė dėl Baltarusijos veiksmų atsiradusios priverstinės investicijos į fizinio barjero statybą, sienos stebėjimo sistemų stiprinimą, didesnio skaičiaus „nei bet kada anksčiau“ personalo dislokavimą pasienyje.
Migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, reaguodama į tai, Lietuva nuo 2021 metų vasaros pradėjo apgręžti neteisėtus migrantus, nurodydama jiems grįžti į Baltarusiją. Ši praktika tęsiama iki šiol.
Vakarai kaltina Minsko režimą organizavus šį migrantų antplūdį.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 1,9 tūkst. neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 26,5 tūkst. užsieniečių.
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