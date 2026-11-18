Anot politikės, tai lėmė klausimo vilkinimas Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete.
„Tas vilkinimas su vaidybiniais elementais, kai jau pradeda svarstyti, visi suprantame, kad nespėjame su terminais, nes referendumo organizavimo terminai yra labai aiškiai nustatyti ir turi atitikti teisės aktus. Komitetas padarė viską, kad vėluoti su tais terminais (...) tas referendumas, deja, bet šį kartą tikriausiai neįvyks su savivaldos rinkimais“, – žurnalistams trečiadienį sakė ji.
Nutarimo projektui dėl referendumo paskelbimo po pateikimo pritarta balandžio pradžioje, tačiau tolesnis svarstymas įstrigo.
Tiek „valstiečių“ lyderis Aurelijus Veryga, tiek pati R. Tamašunienė anksčiau yra užsiminę, jog Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija gali balsuoti prieš kitų metų valstybės biudžetą, jeigu klausimas nepajudės.
R. Tamašunienė pabrėžė, kad reikalavimas skubinti klausimą nebuvo šantažas, o teisėtas siekis įgyvendinti piliečiams priklausančią teisę. Ministrė, paklausta, ar galutinai apsisprendė dėl balsavimo, atsakė neatmetanti galimybės biudžetą paremti.
„Mes tikimės, kad visi tie iškelti klausimai, kurie laiku nebuvo sprendžiami, ateityje bus organizuojami kitaip ir bus atsižvelgta į partnerių prašymus“, – sakė ji.
Referendumo iniciatoriai siekia, kad šis būtų rengiamas su kitų metų kovo pradžioje vyksiančiais savivaldos rinkimais.
Jo metu būtų prašoma gyventojų pareikšti nuomonę, ar jie pritaria, kad Konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santuokos, motinystės ir tėvystės.
Dabar Konstitucijos 38 straipsnis numato, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę, santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.
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