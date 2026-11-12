„Aš galvoju, kad taip“, – ketvirtadienį Žinių radijui sakė R. Tamašunienė, paklausta, ar galėtų balsuoti prieš biudžetą, jeigu referendumo klausimas nepasiektų Seimo posėdžių darbotvarkės.
Rita Tamašunienė neatmeta galimybės balsuoti prieš biudžetą, jei Seime strigs referendumo klausimas
Pasak ministrės, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas turėtų apsvarstyti siūlymą surengti referendumą ir pateikti savo išvadą, o galutinį sprendimą priimtų parlamentas.
„Mes kuriame įstatymų projektus ir pasiūlymus ne tam, kad jie nugultų stalčiuose, o tam, kad būtų diskutuojami, kad visuomenė žinotų ir mūsų poziciją šituo klausimu, ir jų atstovų išrinktų darbą, ką jie ten veikia Seime“, – teigė politikė.
R. Tamašunienė pabrėžė, kad jos atstovaujama Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) šiuo klausimu laikosi vienodos pozicijos.
„Mes esame koalicijos partneriai frakcijoje ir mes dirbame išvien. Būtent šituo esminiu klausimu, vertybiniu klausimu, mūsų požiūris sutampa“, – sakė ministrė.
Vis dėlto ji tikino, kad referendumo klausimas nėra keliamas ultimatumo forma.
Kaip rašė BNS, LVŽS pirmininkas A. Veryga praėjusią savaitę pareiškė, kad jo vadovaujama partija kitų metų valstybės biudžeto priėmimą sieja su patariamojo referendumo dėl šeimos sampratos svarstymu Seime.
Pasak jo, „valstiečiams“ svarbu, kad dar iki biudžeto priėmimo referendumo klausimas būtų įtrauktas į parlamento darbotvarkę. Priešingu atveju tai gali turėti įtakos partijos atstovų balsavimui dėl biudžeto.
Iniciatoriai siūlo, kad referendumas vyktų su kitų metų savivaldos rinkimais. Jo metu būtų prašoma gyventojų pareikšti nuomonę, ar jie pritaria, kad Konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santuokos, motinystės ir tėvystės.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.