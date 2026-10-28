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Rita Tamašunienė: kalėjimuose, Probacijos tarnyboje dirbančių žmonių algos turėtų būti adekvatesnės

2026-10-28 12:46 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autorius(-ė) Gytis Pankūnas
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-28 12:46
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Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė mano, kad kalėjimuose, Probacijos tarnyboje pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų algos turėtų būti didesnės.

Rita Tamašunienė Andrius Ufartas/ELTA

Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė mano, kad kalėjimuose, Probacijos tarnyboje pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų algos turėtų būti didesnės.

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„Kalbant apie bausmių vykdymo sistemą, Probacijos tarnybą, mūsų vertinimu, dirbantys tose įstaigose ir institucijose pagal darbo sutartis, tarkime, psichologai, socialiniai darbuotojai, vertinant ir ypatingos rizikos sąlygas, įtemptą darbo pobūdį, norėtųsi, kad ir jiems tas atlyginimas būtų adekvatesnis“, – trečiadienį žurnalistams sakė R. Tamašunienė.

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Jos teigimu, taip pat didesnių algų nusipelnė ir teismų personalo darbuotojai, tai yra teisėjų padėjėjai, sekretoriai. Tiesa, pasak R. Tamašunienės, šių darbuotojų atlyginimų kėlimo planas jau yra numatytas.

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„Tie darbo užmokesčiai labai lėtai kyla. Matome eilutę, kad bus skiriamas finansavimas, bet tikėjomės didesnės finansinės projekcijos šiais metais. Bet žinia yra gera ta, kad numatytas yra trijų metų augimas ir pagal valstybės galimybes tas augimas turėtų būti įgyvendintas“, – apie teismų personalo darbuotojų algas kalbėjo R. Tamašunienė.

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Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė anksčiau yra sakiusi, kad būtina keisti teismų finansavimo modelį ir numatyti, kad teisėjų padėjėjų atlyginimai turėtų siekti 50 proc. teisėjų algų.

Kalbėdama apie Teisingumo ministerijos valdomas sritis, R. Tamašunienė pažymėjo, kad didesnio finansavimo reikia ir kalėjimų infrastruktūrai.

„Kalėjimų infrastruktūra tikrai yra labai bloga, dedamos visos pastangos ieškant sprendimo. Kreipėmės į norvegų fondus, pavyko pradėti derybas. Investicijos ateis į šitą sistemą“, – dėstė ministrė.

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ELTA primena, kad praėjusią savaitę finansų ministras Taurimas Valys Seimui pristatė 2027 metų valstybės biudžeto projektą, kuriame numatomas 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) valdžios sektoriaus deficitas ir 48,2 proc. BVP valstybės skola.

Prezidentas Gitanas Nausėda išreiškė kritiką Vyriausybei, mat ši kol kas nepristatė konkretaus plano, kaip ateityje bus mažinamas valstybės biudžeto deficitas, kuris kitąmet greičiausiai pažeis Europos Sąjungos (ES) Mastrichto kriterijus.

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Pagal Bendrijos Mastrichto kriterijus valdžios sektoriaus deficitas neturėtų viršyti 3 proc. BVP, o valstybės skola – 60 proc. BVP.

Kitų metų biudžeto projekte gynybai numatyta daugiau kaip 4,8 mlrd. eurų, arba 5 proc. BVP. Taip pat planuojama didinti pensijas, minimalią mėnesinę algą, socialines išmokas ir viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus.

Numatoma, kad 2027 metais valstybės biudžeto pajamos sieks 22,2 mlrd. eurų, o išlaidos – 27,9 mlrd. eurų.

Seime pirmasis biudžeto projekto svarstymas numatytas lapkričio 19 d., antrasis – gruodžio 1 d.

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