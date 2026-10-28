Gripas jau plinta, o skiepų dar nėra: Čaplinskas pasakė, ar pasiskiepyti nebus per vėlu

Įžvalgomis apie tai pasidalino užkrečiamųjų ligų specialistas, Seimo narys prod. Saulius Čaplinskas.
„Bendras principas – skiepytis kiekvieną sezoną nuo gripo kuo anksčiau iki aktyvaus peršalimo ligų sezono pradžios. Panašu, kad vėluojame? Mokslu pagrįsta, kad kuo anksčiau žmonės įgyja imuninę apsaugą, tuo daugiau galimybių išvengti sunkių susirgimų, hospitalizacijų, nedarbingumo, komplikacijų.
Pernai gripo virusas pakito - sausį pastebėta gripo viruso K linija. Tai svarbus faktas, galėjęs lemti didesnį praėjusio sezono sergamumą gripu. Šį sezoną ypač svarbūs A(H3N2) gripo viruso pokyčiai, dėl kurių buvo atnaujinta vakcinos sudėtis. Ji pritaikyta ir naujai gripo linijai“, – sociliane tinkle dalijosi specialistas.
Kodėl skiepytis nuo gripo rekomenduojama kasmet?
Neretai žmonėms kyla klausimas: jeigu pernai skiepijausi arba persirgau gripu, ką daryti šiemet?
„Tam tikra imuninė apsauga gali būti išlikusi ir tai mažina riziką šiemet užsikrėsti, tačiau ji nebūtinai pakankama prieš šį sezoną plintančius virusus. Be to, ilgainiui imunitetas silpnėja. Todėl skiepytis rekomenduojama kasmet. Epidemiologiškai esama pasvarstymų, kad gyventojai, kurie praeitą peršalimo ligų sezoną nesirgo gripu, šiemet turi didesnę rizika juo užsikrėsti. Ypač pakitusiais gripo virusais.
Įsivaizduokime, kad mūsų imuninė sistema atpažįsta virusą pagal jo „veidą“. Pasiskiepijus ji išmoksta jį atpažinti ir greičiau su juo kovoti. Tačiau virusas keičiasi, todėl jo „veidas“ tampa šiek tiek kitoks, o anksčiau susidarę antikūnai gali jį atpažinti prasčiau.
Būtent taip nutiko su A(H3N2) gripo virusu. Išplito pakitusi jo atmaina, vadinama K linija. Šio sezono gripo vakcina yra atnaujinta. Pasiskiepijus, imuninė sistema bus geriau pasirengusi susitikimui su pakitusiais gripo virusais“, – sakė S. Čaplinskas.
Šių metų vakcina nuo gripo – kitokia
Dar vienas pokytis – šio sezono vakcina trivalentė, o ne keturvalentė. Profesoriaus aiškinimu, atnaujinant gripo vakciną, vieno komponento atsisakyta todėl, kad gripo B/Yamagata viruso linija jau daugiau kaip šešerius metus neaptinkama natūralioje cirkuliacijoje.
„Iš virusologinės pusės, būtina pabrėžti, kad gripo virusas nuolatos kinta ir įgyja naujų mutacijų, todėl galima pakartotinai užsikrėsti. Skiepai sumažina sunkių ligos formų ir komplikacijų riziką, tačiau nebūtinai apsaugo nuo užsikrėtimo“, – komentavo parlamentaras.
Ar lapkritį skiepytis dar ne per vėlu?
Pasak S. Čaplisnko, lapkritis vis dar tinkamas metas skiepytis nuo gripo.
„Nors geriausia pasiskiepyti prieš prasidedant intensyviam viruso plitimui, tačiau gripo sezonas paprastai tęsiasi ne vieną mėnesį, o didžiausias sergamumas Lietuvoje dažnai registruojamas žiemą (sausį–vasarį).
Po skiepo imuninei apsaugai susiformuoti įprastai reikia apie dviejų savaičių. Todėl kuo anksčiau pasiskiepijama, tuo daugiau laiko žmogus saugesnis. Žinoma, niekas negali numatyti, kada konkrečiai susidursime su virusu, todėl laukti, kol sergamumas pasieks piką, neverta“, – pastebėjo specialistas.
Jis pridūrė – svarbiausia prisiminti, kad skiepas negarantuoja, jog gripu nesusirgsime. „Tačiau jis sumažina sunkios ligos, komplikacijų ir hospitalizacijos riziką. Tai ypač svarbu vyresnio amžiaus žmonėms, nėščiosioms ir sergantiesiems lėtinėmis ligomis (kas trečias suaugęs Lietuvos gyventojas turi lėtinę ligą ar ilgalaikį sveikatos sutrikimą).
Siūlyčiau išlaikyti būtent tokį lapkričio akcentą: „Lapkritis vis dar tinkamas metas skiepytis“, o ne kategorišką „tikrai ne per vėlu“. Taip tiksliau, nes negalime žinoti, kada konkretus žmogus susidurs su virusu, kada šiemet prasidės didesnė gripo pakilimo banga, tačiau galime pagrįstai teigti, kad skiepijimas lapkritį vis dar gali suteikti reikšmingą apsaugą likusiai gripo sezono daliai.
Vadinasi, vėlesnis gripo skiepas vis dar prasmingas. Pernai kompensuojamų gripo skiepų Lietuvoje pritrūko, todėl šiemet jų užpirkta daugiau“, – dėstė S. Čaplinskas.
Tikisi, kad lapkritį pavyks pradėti skiepijimą nuo gripo
Naujienų poratals tv3.lt primena rašęs, kad vėluojant valstybės lėšomis finansuojamų sezoninio gripo vakcinų pristatymui, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis tikisi, kad viešajame sektoriuje gyventojų skiepijimas bus pradėtas lapkritį.
„Mūsų pažadas, kad lapkritį turėtume pradėti teikti skiepus viešajame sektoriuje. Privatininkai, veikdami individualiai, nevalstybiniu mastu, tikėtina, gali šiek tiek greičiau tą padaryti (…), darome viską, kad skiepai kiek galima greičiau pasiektų viešąjį sektorių ir mūsų žmonės būtų kiek galima anksčiau apsaugoti“, – LRT televizijai pirmadienį teigė ministras.
Rugsėjį Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pranešė, kad valstybės lėšomis finansuojamos sezoninio gripo vakcinos šiemet sveikatos priežiūros įstaigas pasieks vėliau, nei įprasta. Anot jos, vėlesnį pristatymą, gamintojo teigimu, sąlygojo užsitęsęs vakcinų sudėties atnaujinimas bei reikalingų reagentų vėlavimas.
Ministerijos duomenimis, Valstybinė ligonių kasa (VLK) šiam gripo sezonui Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis įsigijo 250 tūkst. trivalentės gripo vakcinos dozių, kas yra 12 proc. daugiau nei pernai.
Informuojama, jog valstybės lėšomis nuo gripo įprastai skiepijami rizikos grupėms priklausantys gyventojai: 2–7 metų amžiaus vaikai ir 65 metų bei vyresni asmenys, nėščiosios.
Taip pat nepriklausomai nuo amžiaus nemokamai šios paslaugos teikiamos asmenims, sergantiems lėtinėmis ligomis, gyvenantiems slaugos ir globos įstaigose, bei sveikatos priežiūros įstaigoms bei medicinos studentams.
Pirmadienį Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) pranešė, kad lyginant su ankstesnės savaitės duomenimis, gripo ir COVID-19 ligos atvejų skaičius praėjusią savaitę padidėjo.
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