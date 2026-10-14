Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Rita Tamašunienė: ieškoma būdų reguliuoti Stačiatikių bažnyčios veiklą

2026-10-14 12:54 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-14 12:54
Pridėkite kaip šaltinį Google

Teisingumo ministerija ieško teisinių galimybių reguliuoti su Maskvos patriarchatu susijusios Stačiatikių bažnyčios veiklą. Tačiau, pasak teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės, šiuo klausimu būtina platesnė diskusija ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas.

Rita Tamašunienė Andrius Ufartas/ELTA

Teisingumo ministerija ieško teisinių galimybių reguliuoti su Maskvos patriarchatu susijusios Stačiatikių bažnyčios veiklą. Tačiau, pasak teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės, šiuo klausimu būtina platesnė diskusija ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas.

REKLAMA
2

„Tikrai reikia ieškoti teisinių galimybių, nes, kaip žinia, Bažnyčia yra atskirta nuo valstybės ir tas reguliavimas yra pakankamai ribotas“, – trečiadienį žurnalistams sakė ministrė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jos teigimu, Teisingumo ministerijoje jau buvo susitikta su Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovu, siekiant aptarti galimus sprendimus dėl grėsmių, kylančių ne tik iš Stačiatikių bažnyčios.

REKLAMA
REKLAMA

Ministrė taip pat pakomentavo Estijos sprendimą įstatymiškai riboti su Maskvos patriarchatu susijusios Stačiatikių bažnyčios veiklą ir nutraukti jos ryšius su Maskva. 

REKLAMA

R. Tamašunienės nuomone, Lietuvos ir Estijos situacijos skiriasi, todėl kitų valstybių taikomi sprendimai negali būti tiesiogiai perkeliami į Lietuvos teisinę aplinką. Vis dėlto, anot jos, Lietuva taip pat ieško teisinių priemonių, kurios leistų sureguliuoti dėl religinių bendruomenių veiklos kylančias grėsmes.

„Mūsų vertinimu, Stačiatikių bažnyčiai ir Maskvos patriarchatui priklausanti dalis iš tikrųjų ėmėsi tam tikrų priemonių nepalaikyti karo ir agresijos naratyvo, bet jų priklausomumas nuo to neišnyko“, – kalbėjo ji.

REKLAMA
REKLAMA

Ministrės teigimu, galimi du veikimo keliai – ne tik teisiniai ribojimai, bet ir alternatyvos tikintiesiems pasiūlymas bei dialogas su bendruomenėmis. Viena iš tokių alternatyvų, pasak jos, yra sparčiau besiplečianti Konstantinopolio stačiatikių bažnyčia.

„Matome du kelius: ne tik draudimus, bet ir alternatyvų pasiūlymą, taip pat kalbėjimąsi su žmonėmis ir Bažnyčia“, – sakė R. Tamašunienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Anot jos, Teisingumo ministerijai turi informacijos, kad su Maskvos patriarchatu susijusioje Stačiatikių bažnyčioje atsisakyta maldos žodžių, skirtų Maskvos patriarchatui ir patriarchui Kirilui, o meldžiamasi už taiką ir vienybę Lietuvos Bažnyčioje. 

Ministrė taip pat pridūrė, kad VSD šiuo metu atlieka išsamesnį tyrimą.

ELTA primena, kad Rusijai pradėjus plataus masto karą prieš Ukrainą, Rusijos Ortodoksų Bažnyčiai (Maskvos patriarchatui) priklausantys lietuviai dvasininkai Vladimiras Seliavko, Vitalijus Mockus, Vitalis Dauparas, Gintaras Sungaila ir Georgijus Ananjevas sulaukė vadovybės nemalonės.

REKLAMA

Šie kunigai 2022 m. vasarą buvo pašalinti iš kunigų luomo Maskvos patriarchato sprendimu už tai, kad kritikavo Maskvos patriarchą Kirilą, kuris palaikė Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Visgi Lietuvos stačiatikių bažnyčia tuomet teigė, kad kunigai griežtų sprendimų susilaukė dėl priesaikos sulaužymo, melagingų pranešimų ir t. t.

Tai buvo pirmas kartas nepriklausomos Lietuvos istorijoje, kai ortodoksų dvasininkai susilaukė tokių nuobaudų.

REKLAMA

Kiek vėliau, 2024 m. pradžioje, Lietuvoje nuspręsta atkurti Konstantinopolio patriarchatui pavaldžią Stačiatikių Bažnyčią. 

Be kita ko, Lietuvos žvalgybos tarnybų Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime įspėjama, kad Vilniaus ir Lietuvos stačiatikių vyskupijos išlieka priklausomos nuo Maskvos patriarchato nepriklausomai nuo jų pačių siekio tapti savarankiškomis. 

VSD ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos vertinimu, naudodamasis šiomis vyskupijomis Kremlius skleidžia savo ideologiją ir taip stiprina įtaką užsienio valstybėse.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų