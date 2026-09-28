Tamašunienė siūlo Kalėjimų tarnybos vadovui skirti papeikimą

Tai numatyta pirmadienį registruotame Vyriausybės nutarimo projekte.
M. Kairiui siūloma skirti papeikimą už galimą tarnybinį nusižengimą, padarytą pažeidus Vidaus tarnybos statutą, Lietuvos kalėjimų tarnybos nuostatas ir Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus pareigybės aprašymą.
Anot nutarimo projekto, papeikimą LKT vadovui siūloma skirti atsižvelgiant į Teisingumo ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus rugsėjo 14 dienos išvadą dėl galimo nusižengimo.
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