Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tamašunienė: teisinį nihilizmą sukūrėme nepriėmę įstatymo dėl partnerystės

2026-11-12 09:25 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-12 09:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė akcentuoja, kad teisinis nihilizmas partnerystės klausimu yra sukurtas dėl to, jog Seimas iki šiol nėra priėmęs įstatymo, kuriame būtų reglamentuotas minėtas institutas.

Tamašunienė: ministerijos įsitraukimas į RC duomenų nutekinimo situaciją nebuvo per menkas (nuotr. ELTA) (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (4)

Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė akcentuoja, kad teisinis nihilizmas partnerystės klausimu yra sukurtas dėl to, jog Seimas iki šiol nėra priėmęs įstatymo, kuriame būtų reglamentuotas minėtas institutas.

REKLAMA
1

Spalį premjeras Mindaugas Sinkevičius, atsakydamas, kaip vertina R. Tamašunienės vengimą vykdyti teismų sprendimus, kuriais valdžios institucijos yra įpareigojamos registruoti partnerystes, prabilo apie teisinį nihilizmą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ministrė: teisinį nihilizmą sukūrėme nepriėmę įstatymo dėl partnerystės

R. Tamašunienė, paprašyta pakomentuoti šias mintis, teigė, kad konkretaus įstatymo nepriėmimas ir sukūrė teisinio nihilizmo situaciją.

REKLAMA
REKLAMA

„Nepriėmus įstatymo (dėl partnerystės – ELTA), mes ir sukūrėme tą teisinį nihilizmą“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė teisingumo ministrė. 

REKLAMA

(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ministrė Rita Tamašunienė

Anot jos, Teisingumo ministerija, skųsdama jai nepalankius teismų sprendimus dėl įpareigojimų registruoti partnerystes, esą tik ieško sprendimų, kaip tokius santykius tinkamai įforminti.

„Aš neneigiu partnerystės fakto, Konstitucinis Teismas pripažino, kad tai yra šeimos santykiais susaistyti žmonės ir teismai patvirtina (partnerystes – ELTA). Mes neskundėme paties partnerystės fakto, mes klausiame dėl registravimo tvarkos, nesant įstatymo, nes ir Konstitucinis Teismas nepasisakė kitaip negu, kad pagal galiojančius teisės aktus, o Civiliniame kodekse parašyta, kad partnerystė yra įtvirtinama įstatymu“, – aiškino R. Tamašunienė.

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad Konstitucinis Teismas (KT) yra konstatavęs, jog tai, kad Lietuvoje nėra įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė, prieštarauja pagrindiniam valstybės įstatymui. KT prieštaraujančiu Konstitucijai taip pat paskelbė Civilinio kodekso (CK) straipsnį, pagal kurį partnerystę galima sudaryti tik tarp vyro ir moters.

Šiuo metu CK įtvirtintas bendro gyvenimo nesudarius santuokos – partnerystės – institutas, tačiau kartu numatyta, kad partnerystė turėtų būti reglamentuota atskiru įstatymu. Pastarasis Lietuvoje nėra priimtas daugiau nei 20 metų. Tokią situaciją KT įvertino kaip netoleruotiną ir diskriminacinę. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Lyčiai neutralią partnerystę galima registruoti per teismus, kol Seimas nepatvirtins detalesnės tvarkos, kaip turi būti reglamentuojami kartu gyvenančių nesusituokusių porų santykiai. 

Partnerystės negalinčios registruoti poros ne kartą kreipėsi į teismus, kurie savo sprendimais jau yra įpareigoję valstybę suteikti galimybę registruoti partnerystę. Visgi Teisingumo ministerija tokios galimybės poroms nėra suteikusi, teismų nuosprendžius skundžia.

Ministerijai nevykdant teismų sprendimų, poros kreipiasi į antstolius, kurių pagalba mėgina iš valstybės prisiteisti pinigus.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų