Tamašunienė: teisinį nihilizmą sukūrėme nepriėmę įstatymo dėl partnerystės

Spalį premjeras Mindaugas Sinkevičius, atsakydamas, kaip vertina R. Tamašunienės vengimą vykdyti teismų sprendimus, kuriais valdžios institucijos yra įpareigojamos registruoti partnerystes, prabilo apie teisinį nihilizmą.
Ministrė: teisinį nihilizmą sukūrėme nepriėmę įstatymo dėl partnerystės
R. Tamašunienė, paprašyta pakomentuoti šias mintis, teigė, kad konkretaus įstatymo nepriėmimas ir sukūrė teisinio nihilizmo situaciją.
„Nepriėmus įstatymo (dėl partnerystės – ELTA), mes ir sukūrėme tą teisinį nihilizmą“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė teisingumo ministrė.
Anot jos, Teisingumo ministerija, skųsdama jai nepalankius teismų sprendimus dėl įpareigojimų registruoti partnerystes, esą tik ieško sprendimų, kaip tokius santykius tinkamai įforminti.
„Aš neneigiu partnerystės fakto, Konstitucinis Teismas pripažino, kad tai yra šeimos santykiais susaistyti žmonės ir teismai patvirtina (partnerystes – ELTA). Mes neskundėme paties partnerystės fakto, mes klausiame dėl registravimo tvarkos, nesant įstatymo, nes ir Konstitucinis Teismas nepasisakė kitaip negu, kad pagal galiojančius teisės aktus, o Civiliniame kodekse parašyta, kad partnerystė yra įtvirtinama įstatymu“, – aiškino R. Tamašunienė.
ELTA primena, kad Konstitucinis Teismas (KT) yra konstatavęs, jog tai, kad Lietuvoje nėra įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė, prieštarauja pagrindiniam valstybės įstatymui. KT prieštaraujančiu Konstitucijai taip pat paskelbė Civilinio kodekso (CK) straipsnį, pagal kurį partnerystę galima sudaryti tik tarp vyro ir moters.
Šiuo metu CK įtvirtintas bendro gyvenimo nesudarius santuokos – partnerystės – institutas, tačiau kartu numatyta, kad partnerystė turėtų būti reglamentuota atskiru įstatymu. Pastarasis Lietuvoje nėra priimtas daugiau nei 20 metų. Tokią situaciją KT įvertino kaip netoleruotiną ir diskriminacinę.
Lyčiai neutralią partnerystę galima registruoti per teismus, kol Seimas nepatvirtins detalesnės tvarkos, kaip turi būti reglamentuojami kartu gyvenančių nesusituokusių porų santykiai.
Partnerystės negalinčios registruoti poros ne kartą kreipėsi į teismus, kurie savo sprendimais jau yra įpareigoję valstybę suteikti galimybę registruoti partnerystę. Visgi Teisingumo ministerija tokios galimybės poroms nėra suteikusi, teismų nuosprendžius skundžia.
Ministerijai nevykdant teismų sprendimų, poros kreipiasi į antstolius, kurių pagalba mėgina iš valstybės prisiteisti pinigus.
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