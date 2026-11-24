Skandalingas finalas Rabate įvyko sausio 18 dieną. Pagrindinio laiko pabaigoje teisėjas skyrė 11 metrų baudinį į Senegalo vartus, o šis sprendimas sukėlė didžiulį svečių nepasitenkinimą. Senegalo futbolininkai paliko aikštę ir į ją sugrįžo tik po maždaug 14 minučių, kai komandos draugus rungtynes įtikino tęsti Sadio Mane.
Sugrįžus į aikštę, Maroko rinktinės futbolininkas Brahimas Diazas nerealizavo baudinio. Rungtynės persikėlė į pratęsimą, kuriame pergalingą įvartį Senegalui pelnė Pape Gueye.
Kovo 17 dieną CAF apeliacinė komisija nusprendė, kad Senegalo futbolininkai, palikdami aikštę be teisėjo leidimo, pažeidė turnyro nuostatus. Dėl to komandai buvo įskaitytas techninis pralaimėjimas 0:3, o Afrikos čempionės titulas atiteko Marokui. Senegalo federacija su tokiu sprendimu nesutiko ir kreipėsi į CAS.
CAS nusprendė, kad teisėjas turėjo išimtinę teisę spręsti, ar rungtynės gali būti tęsiamos. Kadangi po protesto abi komandos sugrįžo į aikštę, o teisėjas leido žaidimą atnaujinti, turnyro nuostatų straipsniai dėl rungtynių nutraukimo šiuo atveju negalėjo būti taikomi. Teismas taip pat pažymėjo, kad teisėjo sprendimas nebuvo teisiškai klaidingas.
Po CAS sprendimo CAF patvirtino, kad gerbia arbitražo teismo nutartį ir imsis visų būtinų veiksmų jai įgyvendinti. Tuo metu Maroko futbolo federacija pareiškė ketinanti pasinaudoti visomis prieinamomis teisinėmis priemonėmis ir ginčyti šį sprendimą.
Tai antrasis Senegalo rinktinės Afrikos Tautų taurės titulas. Pirmą kartą šį turnyrą ji laimėjo 2021 metais.
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