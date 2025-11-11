 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Alytuje įvyko neeilinės šaudymo varžybos – sukvietė sportininkus net iš dešimties pasaulio šalių

2025-11-11 15:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-11 15:21

Lapkričio 5–7 dienomis Alytuje įvyko pasaulinio lygio neįgaliųjų šaudymo iš pneumatinių ginklų varžybos – „Lithuanian 2025 WSPS Grand Prix“ čempionatas.

Viltės Abramavičiūtės (LNSF nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Lapkričio 5–7 dienomis Alytuje įvyko pasaulinio lygio neįgaliųjų šaudymo iš pneumatinių ginklų varžybos – „Lithuanian 2025 WSPS Grand Prix“ čempionatas.

REKLAMA
0

Šiame tarptautiniame čempionate dalyvavo gausus būrys dalyvių net iš 10 pasaulio šalių.

Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos organizuojamas renginys Alytuje truko tris dienas, o jame savo jėgas išmėgino šauliai iš tokių valstybių kaip Pietų Korėja, Čilė, Ukraina, Suomija, Kosta Rika bei Lenkija, Didžioji Britanija, Estija bei Latvija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Čempionato metu buvo garsinamas ir Lietuvos vardas – vien pirmąją turnyro dieną keturi mūsų šalies atstovai tapo prizininkais.

REKLAMA
REKLAMA

P2 šaudymo pistoletu kategorijoje triumfavo Raimeda Bučinskytė, R2 šautuvo kategorijoje pirmąją vietą iškovojo Rima Petrauskienė, o antrąją vietą užėmė Veronika Yurelene, R2 šautuvo vyrų kategorijoje antrąją vietą iškovojo Modestas Baltakis.

REKLAMA

Kitomis čempionato dienomis dar vieną apdovanojimą į savo kraitį pridėjo R. Petrauskienė – ji R3 šautuvo kategorijoje užėmė antrąją poziciją.

Varžybas organizavusios Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos prezidentas Kęstutis Skučas džiaugėsi itin gausiu sportininkų dalyvavimu bei vylėsi, kad aukščiausio lygio tarptautinės neįgaliųjų sporto varžybos į Lietuvą sugrįš dar ne kartą.

REKLAMA
REKLAMA

„Noriu padėkoti visiems prisidėjusiems prie šių neeilinių varžybų – Lithuanian 2025 WSPS Grand Prix čempionatas šiemet visus sukvietė sportininkus net iš dešimties užsienio šalių.

Dalyviai džiaugėsi varžybų sąlygomis, prie kurių prisidėjo ir Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, ir Nacionalinė sporto agentūra bei Alytaus sporto ir rekreacijos centras.

Tokio lygio varžybos ne tik svariai prisideda prie neįgaliųjų sporto judėjimo, bet ir garsina Lietuvos vardą pasaulyje. Tikiuosi, kad artimiausiu metu mūsų šalyje pavyks surengti ir daugiau neįgaliųjų sporto judėjimą skatinančių tarptautinių turnyrų, kurie sukvies sportininkus iš daugybės pasaulio šalių“, – džiaugėsi K. Skučas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų