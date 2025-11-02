Alonso palaikė Mbappe ir Vinicius po nerealizuoto 11 m baudinio rungtynėse su Valencia“

Prieš pirmojo kėlinio pabaigą „Real“ įgijo teisę dar vienam baudiniui. Tiesa, K. Mbappe nesivaikė savo „hat-tricko“ ir šią galimybę perleido Vinicius. Visgi, brazilo smūgis buvo netikslus, jį atrėmė oponentų vartininkas.
„K. Mbappe pelnė dar du įvarčius. Tai yra geras vidurkis. Tai yra dar trys iškovoti taškai ir geras vidurkis kovai dėl trofėjų. Mes paskiriame baudinių mušėjus ir Kylianas yra mūsų pirmas numeris. Po to jie priimta sprendimus.
Man patinka, kai jie realizuoja vienuolikos metrų baudinius. Tai yra gera proga pasižymėti. Kylianas realizavo pirmą smūgį, mums būtų patikę, jei tikslus būtų buvęs ir antras smūgis. Visgi tai nieko tokio“, – po rungtynių kalbėjo strategas.
„Real“ artimiausias rungtynes žais lapkričio 4-ąją dieną, kai Čempionų lygoje susitiks su „Liverpool“ futbolininkais.
