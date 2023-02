Achilo skausmus pajutęs Gudaitis praleis rungtynes prieš savo buvusią ekipą

Aukštaūgis su komanda neišvyko į Italiją, kadangi jaučia Achilo sausgyslės skausmus.

Milano klube, su kuriuo ketvirtadienį žais „Panahtinaikos“, A. Gudaitis rungtyniavo nuo 2017 iki 2020 metų.

Atėnų komandai taip pat nepadės Panagiotis Kalaitzakis ir Eleftherios Mantzoukas, kurie atstovaus Graikijos rinktinei, bei čiurnos traumą besigydantis Eleftherios Bochoridis.

A. Gudaitis šį sezoną Eurolygoje per 18 minučių pelno 7,4 taško, atkovoja 3,7 kamuolio ir renka 8,8 naudingumo balo.

Panathinaikos will travel to Italy for the EuroLeague Round 25 game against Armani Milan without Arturas Gudaitis (left achilles tendon pain), Lefteris Bochoridis (left ankle sprain), P. Kalaitzakis (National Team) & Lefteris Mantzoukas (National Team).