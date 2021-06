„76ers“ stovykloje – dvejonės dėl katastrofišką seriją žaidusio australo

Specialistas negalėjo pasakyti, ar australas gali būti čempioniškos NBA komandos įžaidėju.

„Šiuo metu aš neturiu atsakymo. Nežinau atsakymo“, – sakė jis po pralaimėto septintojo mačo prieš Atlantos „Hawks“ ekipą.

Rytų pusfinalio serijoje krepšininkas keturiose rungtynėse pelnė mažiau nei dešimt taškų ir puldamas krepšį buvo tuščias. Jis per septynias dvikovas ketvirtuose kėliniuose į krepšį metė tik tris kartus.

Praėjusią naktį ketvirtajame kėlinyje australas buvo susikūręs progą pelnyti taškus, bet jis atliko perdavimą, po kurio sekė varžovų pražanga ir vienas taiklus baudos metimas.

„Manau, kad tai buvo rungtynių lūžio momentas. Varžovai kitoje atakoje pelnė taškus“, – sakė antrąją vietą MVP rinkimuose užėmęs Joelis Embiidas.

Be to, per visas šio sezono atkrintamųjų varžybas gynėjas pataikė 34,2 proc. baudų metimų ir tai blogiausias rodiklis lygos istorijoje, kai mesta bent 70 baudų metimų.

„Šioje serijoje neatakavau gerai nuo baudų metimų linijos. Puolime nebuvau savas. Nebuvau naudingas komandos draugams. Yra daug dalykų, ties kuo man reikės dirbti“, – sakė B.Simmonsas.