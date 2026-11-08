75 pozicijų bauda Hamiltonui: kodėl „Ferrari“ pilotas išvengė paskutinės starto vietos?

L. Hamiltonui iš viso buvo skirta net 75 pozicijų bauda. Iš pradžių „Ferrari“ planavo pakeisti tik vidaus degimo variklį, už ką britas būtų praradęs 10 pozicijų. Vis dėlto trečiojoje treniruotėje pasireiškė jėgainės problemos, todėl italų ekipa nusprendė sumontuoti visiškai naują variklį. Dėl šio sprendimo L. Hamiltonui skirta papildoma 65 pozicijų bauda.
Tuo metu M. Verstappenui už naujus jėgainės komponentus buvo skirta 30 pozicijų bauda.
Starto rikiuotė po baudų:
Kvalifikacijoje L. Hamiltonas užėmė 11-ąją vietą, o „Red Bull“ atstovas nusprendė nedalyvauti antrojoje dalyje, kad išsaugotų lietaus sąlygomis lenktynėse galinčias praversti padangas. Dėl to olandas liko 16-as.
Kodėl L. Hamiltonas startuos aukščiau už M. Verstappeną?
Atsakymą pateikia „Formulės 1“ sportinio reglamento B2.5.4.b.iv straipsnis. Pagal jį skirtingai vertinamos baudos, siekiančios iki 15 pozicijų, ir didesnės nei 15 pozicijų baudos.
Pirmiausia į starto rikiuotę įtraukiami lenktynininkai, kuriems skirtos 15 arba mažiau pozicijų baudos. Pavyzdžiui, George'as Russellas už naujus jėgainės komponentus gavo penkių pozicijų baudą, todėl iš antrosios vietos nukrito į septintąją. Charlesas Leclercas už 10 pozicijų baudą iš ketvirtosios vietos smuktelėjo į 14-ąją.
Atlikus šiuos pakeitimus, į rikiuotę išdėstomi visi baudų negavę pilotai, užpildant likusias laisvas vietas.
Tik tuomet sprendžiamas lenktynininkų, kuriems skirtos didesnės nei 15 pozicijų baudos, eiliškumas. Visi jie perkeliami į rikiuotės galą, o geriausią vietą iš jų gauna tas, kuris kvalifikacijoje pasirodė geriausiai. Šiuo atveju konkretus baudos dydis, viršijantis 15 pozicijų, jau neturi reikšmės.
Kadangi L. Hamiltonas kvalifikacijoje buvo 11-as, o M. Verstappenas – 16-as, „Ferrari“ pilotas lenktynes pradės aukščiau už savo varžovą iš „Red Bull“.
Ši taisyklė paaiškina ir tai, kodėl Sergio Perezas, kuriam taip pat skirta 30 pozicijų bauda, startuos paskutinis. „Cadillac“ atstovas kvalifikacijoje užėmė 21-ąją vietą.
San Paulo GP lenktynės prasidės sekmadienį 19 val. Lietuvos laiku. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
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