Russellas neslėpė pykčio: „Man nereikia antros vietos, noriu pirmosios“

Interlagoso trasoje vykusioje kvalifikacijoje britas užėmė antrąją vietą, nusileidęs tik „McLaren“ pilotui Lando Norrisui. Vis dėlto trečioje kvalifikacijos dalyje G. Russellas komandos nurodymu turėjo sulėtinti tempą, nes prieš jį trasoje važiavo Alexas Albonas su „Williams“ bolidu. Tuo metu lietus kaip tik suintensyvėjo ir šansų pagerinti rezultatą nebeliko.
„Jūs man liepėte sulėtinti tempą! Kas čia per nesąmonė?!“ – radijo ryšiu piktinosi G. Russellas.
T. Wolffas bandė nuraminti savo pilotą primindamas, kad jis užėmė antrąją vietą, tačiau toks paaiškinimas brito netenkino.
„Antra vieta. Man nereikia antros vietos. Aš noriu pirmosios“, – atsakė lenktynininkas.
Situaciją dar labiau apsunkino tai, kad G. Russellas dėl pakeisto vidaus degimo variklio gavo penkių pozicijų baudą starto rikiuotėje, todėl lenktynes pradės tik iš septintosios vietos.
Po kvalifikacijos „Sky Sports F1“ eteryje kalbėjęs T. Wolffas pripažino, kad tuo metu priimti teisingą sprendimą buvo itin sudėtinga.
„Jeigu turėtume krištolinį rutulį ir galėtume žinoti, ar reikėjo sulėtinti tempą, būtų daug paprasčiau. Tai buvo sudėtingas sprendimas – 50 prieš 50. Jis trasoje artėjo prie A. Albono, o tuo metu nuo L. Norriso atsiliko vos 0.018 sek. Nemanau, kad to rato būtų pakakę iškovoti „pole“ poziciją, tačiau George'as visą kvalifikaciją važiavo nepriekaištingai ir nusipelnė pirmosios vietos. Tikimybė, kad pasirinkimas bus teisingas, siekė 50 procentų. Šiandien George'as buvo visiškai kitoje lygoje“, – teigė „Mercedes“ vadovas.
Nepaisant nusivylimo kvalifikacijos pabaiga, pats G. Russellas džiaugėsi pagerėjusia forma.
„Viskas priklauso nuo oro sąlygų. Šiandien jaučiausi gerai. Jau kurį laiką nebuvau taip pasitikėjęs savo bolidu. Važiuodamas šlapia trasa jaučiausi užtikrinčiau nei sausoje. Pats nesuprantu, kodėl taip buvo. Vėl jaučiausi savimi ir kiekviename rate kovojau dėl „pole“ pozicijos. Deja, lemiamu momentu mums nepavyko visko atlikti taip, kaip reikėjo“, – sakė britas.
San Paulo GP lenktynės prasidės sekmadienį 19 val. Lietuvos laiku. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
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