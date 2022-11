73-iojo „Formulės 1“ sezono uždanga: Vettelio atsisveikinimas ir dar vienas Verstappeno triumfas

Iš „pole“ pozicijos startavęs M.Verstappenas dominavo nuo starto iki finišo, taip ir nesulaukdamas rimtesnės konkurencijos. Kur kas atkaklesnė kova vyko dėl antrosios vietos. Į ją ir į vicečempiono vardą taikėsi meksikietis Sergio Perezas („Red Bull“) bei monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“).

S. Perezas turėjo antrą starto vietą, Ch. Leclercas – trečias. Meksikietis ilgą laiką važiavo antras, tačiau vėliau pralaimėjo strateginę kovą. S. Perezas stojo du kartus, o Ch. Leclercas – vieną.

Meksikietis paskutiniuose ratuose naujesnėmis padangomis tikėjosi pavyti ir aplenkti monakietį. Nors jis varžovą sparčiai vijosi, jam galiausiai pritrūko 1.3 sek. Ch. Leclercas ne tik išlaikė antrą vietą Abu Dabyje, bet ir užsitikrino 2022 m. „Formulės 1“ vicečempiono vardą. Ketvirtą vietą užėmė ispanas Carlosas Sainzas („Ferrari“), tuo pačiu įtvirtinęs antrą vietą „Ferrari“ komandai konstruktorių įskaitoje. Jų pagrindiniams konkurentams – „Mercedes“ – lenktynės klostėsi labai prastai. Britas Lewisas Hamiltonas startavo neblogai ir aplenkė C. Sainzą, bet vėliau, gindamas savo poziciją, išvažiavo už trasos ribų ir turėjo savo vietą atiduoti ispanui. L. Hamiltonas vėliau skundėsi bolido problemomis, pasirinko vieno sustojimo taktiką ir atrodė, kad tai jam gali pasiteisinti, nes artėjant finišui jis laikėsi 4-as. Visgi, tada jis susidūrė su hidraulinėmis problemomis ir likus vos keliems ratams turėjo trauktis iš lenktynių.

Po L. Hamiltono nesėkmės į 5-ą vietą pakilo jo komandos draugas ir tautietis George‘as Russellas. Jam lenktynes kiek sugadino incidentas boksuose, kai komandą jį nesaugiai išleido ir G. Russellas gavo 5 baudos sek.

Su „Formule 1“ atsisveikino keturiskart pasaulio čempionas vokietis Sebastianas Vettelis („Aston Martin“). Jis pasirinko konservatyvią taktiką ir sugebėjo finišuoti 10-as, už ką jam atiteko vienas taškas. Beje, prieš lenktynes kiti pilotai suformavo S. Vetteliui „čempiono koridorių“ ir taip su juo atsisveikino. Po finišo vokietis „piešė saulutes“ ir atsisveikino su savo gerbėjais.

