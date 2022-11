Sensacija Brazilijoje – Magnussenas pirmą kartą karjeroje laimėjo „Formulės 1“ kvalifikaciją

Trečioje kvalifikacijos dalyje pilotai skubėjo kuo greičiau išvažiuoti į trasą, nes buvo prognozuojamas lietaus suintensyvėjimas.

K.Magnussenas su sausai trasai skirtomis padangomis spėjo nuvažiuoti nuostabų ratą – 1 min. 11.674 sek. Jis buvo greitesnis ir už olandą Maxą Verstappeną („Red Bull“, 1:11.877), ir britą George‘ą Russellą („Mercedes“, 1:12.059).

Tie pilotai, kurie dar svajojo pagerinti savo laikus, netrukus sulaukė prastų žinių. G.Russellas išlėkė iš trasos, įstrigo žvyre ir teisėjai parodė raudoną vėliavą. Kol brito bolidas buvo šalinamas, lietus suintensyvėjo, o pratęsus kvalifikaciją niekas nebeturėjo galimybių pagerinti rezultatą, nes trasa buvo per šlapia.

„Kelinti mes? Pirmi? Jūs juokaujate. Jūs sumautai juokaujate. Niekada per savo gyvenimą taip nesijaučiau“, - po įspūdingo rato radijo ryšiu kalbėjo K.Magnussenas.

„Ferrari“ komanda dar kartą sugriovė monakiečio Charleso Leclerco planus. Trečios kvalifikacijos dalies pradžioje jis vienintelis iš visų pilotų gavo tarpinėms oro sąlygoms skirtas padangas.

Paskui važiavo labai lėtai ir sulaikė už savęs meksikietį Sergio Perezą („Red Bull“). Ch.Leclercas dar skubėjo į boksus dėtis sausai trasai skirtų padangų, bet nespėjo to padaryti dėl minėtos G.Russello avarijos.

Ch.Leclercas kvalifikacijoje liko 10-as, bet pakilo į 9-ą vietą startinę vietą, nes baudą gavo kitas „Ferrari“ pilotas ispanas Carlosas Sainzas jaunesnysis („Ferrari“, 1:12.357). Jo laikas buvo 5-as, bet ispanas dar gavo 5 starto pozicijų baudą už pakeistą variklį ir viršytą jų limitą.

Naują vairą gavęs australas Danielis Ricciardo („McLaren“, 1:12.140) liko 14-as. Įdomiausia tai, kad „McLaren“ mechanikai vairo elementus bolide pakeitė nieko apie tai nepranešę pačiam pilotui. Anot šaltinių, „McLaren“ bendravimas su D.Ricciardo stipriai pasikeitė po to, kai tapo aišku, kad kitame sezone jo nebeliks komandoje.

QUALIFYING CLASSIFICATON



The first pole of K-Mag's career 💪#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/xoo1lg2114