Dominuojantis Verstappenas po dar vienos pergalės pagerino visų laikų „Formulės 1“ rekordą

Po 13 pergalių per sezoną yra iškovojęs vokiečiai Michaelis Schumacheris ir Sebastianas Vettelis. Tiesa, ankstesniais laikais vykdavo mažiau lenktynių nei dabar. M.Schumacheris 2004 m. laimėjo 13 iš 18 etapų, S.Vettelis 2013 m. – 13 iš 19. M.Verstappenas taip pat tapo Meksikos lenktynių rekordininku.

Čia jis nugalėjo jau 4-ą kartą. Nykiose lenktynėse Meksikoje praktiškai viskas išsisprendė pirmuose ratuose. M.Verstappenas nesunkiai išlaikė lyderio poziciją, o britas George‘as Russellas („Mercedes“) iš antros vietos krito į ketvirtą. Jį aplenkė tiek komandos draugas ir tautietis Lewisas Hamiltonas, tiek Meksikos sirgalių favoritas Sergio Perezas („Red Bull“).

World champion @Max33Verstappen surpasses Michael Schumacher and Sebastian Vettel for most wins in a season#2TheMax #MexicoGP pic.twitter.com/cc1HyAJfcG