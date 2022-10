„Audi“ oficialiai susitarė su „Sauber“

Rugpjūčio pabaigoje oficialiai paskelbta, kad „Audi“ į „Formulę 1“ įžengs 2026 m. ir kad ji taps viena iš variklių gamintojų. Tuomet sklido gandai, kad „Audi“ dėl bendradarbiavimo derasi su „Sauber“, kuri šiuo metu čempionate lenktyniauja „Alfa Romeo“ pavadinimu.

Trečiadienį „Audi“ galiausiai oficialiai paskelbė apie susitarimą su „Sauber“. Pastarosios komandos bendradarbiavimas su „Alfa Romeo“ baigsis kitų metų pabaigoje. „Sauber“ naudos „Ferrari“ variklius tol, kol įsigalios sutartis su „Audi“.

BREAKING: Sauber will compete as the Audi factory team from 2026, using an Audi power unit#F1 @audisport pic.twitter.com/DyQNR70MRp