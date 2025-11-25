7 labiausiai stebinantys Eurolygos žaidėjai

Sezono starte netrūksta žaidėjų, kurie stebina savo pasirodymais – tarp jų yra tiek lygos debiutantai, tiek jau ir Eurolygoje gerai apšilę kojas krepšininkai.
Tinklalapis Krepsinis.net atrinko 7 krepšininkus Eurolygoje, kurie pirmoje sezono dalyje stebino labiausiai.
Omari Moore‘as
Prieš Eurolygos startą nuolat aptariami naujokai, atvykstantys iš NBA, tad natūralu, kad iš Turkijos atvykusio O.Moore‘o prisijungimas prie Valensijos „Valencia“ liko nuošalyje.
Vos antrą sezoną Europoje žaidžiantis 25-erių amerikietis žaibiškai įsiliejo į „Valencia“ sistemą ir gynėjų perpildytoje rotacijoje vis tiek yra išskirtinis žaidėjas.
Puikių fizinių duomenų 198 cm ūgio krepšininkas Eurolygoje per 22 minutes fiksuoja 12,2 taško, 3,4 atkovoto kamuolio, 3,8 rezultatyvaus perdavimo ir 13,8 naudingumo balo statistiką.
Negana skaičių puolime, Pedro Martinezas amerikiečiui nuolat patiki prižiūrėti varžovų perimetro lyderius, o ilgos galūnės jam leidžia daryti daug dalykų ir prie savojo krepšio.
O.Moore‘as gali žaisti per visas tris perimetro pozicijas ir, akivaizdu, kad čia yra bent jau „Top 3“, jei ne pats geriausias praėjusio tarpsezonio Eurolygos klubų atradimas, pasikviestas tikrai ne už kosminius pinigus.
Įdomu, jog vasarą O.Moore‘as jau buvo sutaręs žaisti Australijos lygoje, tad „Valencia“ nepabijojo už jį sumokėti Pietryčių Melburno „Phoenix“ klubui išpirką.
Jei O.Moore‘ui iki sezono pabaigos pavyks išlaikyti bent dabartinius skaičius, artėjančią vasarą jo kontrakto vertė sezonui galėtų būti septynženklė.
Jordanas Nwora
Dideliais lūkesčiais Stambulo „Anadolu Efes“ sutiktas NBA čempionas debiutiniame sezone Eurolygoje prisvilo ir kai jį tarpsezoniu pasikvietė Belgrado „Crvena Zvezda“, atrodė, kad tai – eilinis iš jų 18 rotacijos žaidėjų. Klydau. Ir labai stipriai.
Šiuo metu J.Nwora yra naudingiausias Eurolygos žaidėjas – vidutiniškai 22 balai per mačą. Taip, puolėjas praleido penkerias rungtynes dėl traumos, bet parodytas vaizdas neleidžia galvoti, kad vidurkiai drastiškai kris.
203 cm puolėjas turi labai gerą kūną, o įgūdžiai – gynėjo. Puikiai visi galėjome įsitikinti, koks nestabdomas yra Nigerijos rinktinės vedlys, kai prie jo yra žemesnis oponentas mače su Kauno „Žalgiriu“.
29 minučių vidurkis, kuris Eurolygoje tampa 18,9 taško, 5,3 atkovoto kamuolio ir 2,3 rezultatyvaus perdavimo. Kol kas ne Chima Moneke ar kas kitas iš būrio „Crvena Zvezda“ žaidėjų yra alfa, o būtent J.Nwora.
Ąžuolas Tubelis
Kaip gi be Ąžuolo? Žaidėjas, paimtas už dvigubai mažesnį atlyginimą nei Aleno Smailagičiaus, debiutuodamas 23-ejų jau dabar atrodo kaip gerokai solidesnis aukštaūgis nei pirmtakas.
Ne kartą esu Ą.Tubelį lyginęs su Filipu Petruševu dar prieš lietuviui įkeliant koją į Eurolygą, pirmiausia, dėl jų gebėjimo bėgti su kamuoliu. Bet rodomas žaidimas ir turimas potencialas šiuo metu viršija net mano lūkesčius.
Pastaruoju metu 208 cm ūgio lietuviui viskas atrodo labai lengva ne tik LKL, bet ir Eurolygoje, kur jis per 19 minučių renka 10,5 taško, 4,2 atkovoto kamuolio ir 11,8 naudingumo balo statistiką.
Ir tokie skaičiai yra po sudėtingesnio starto, kai Ą.Tubelį persekiojo ir šalia aikštės einantys dalykai. Tai jau yra seniai pamiršta, o dabar per pastarąsias 8 rungtynes jis tik dukart nebuvo dviženklis, o statistika išsipūtė iki 12,6 taško, 5,3 atkovoto kamuolio ir 14,8 naudingumo balo.
Sunku būtų tikėtis, kad tokį stabilumą jaunuoliui pavyks išlaikyti visą sezoną, bet reikia suprasti, jog mažai kas tikėjosi tokios pirmos jo sezono atkarpos. Ir kol kas nestabilus tritaškis netapo problema – 7 pataikyti iš 20.
Prie visų išvardintų džiaugsmų puolime Ą.Tubelis atrodo solidžiai ir gynyboje stabdant tvirtus kūnus, o jo universalumas per abi pozicijas stipriai atriša Tomui Masiuliui rankas.
Elijah Bryantas
Sąraše turbūt E.Bryantas yra geriausiai Eurolygos gerbėjams pažįstamas žaidėjas, žaidžiantis karjeros sezoną.
Kol visas dėmesys Tel Avivo „Hapoel“ ėjo rekordinį kontraktą pasirašiusiam Vasilije Micičiui, E.Bryantas tapo pilkuoju kardinolu, kuris pastaruoju metu jau yra ir pagrindinis komandos veidas.
30-metis tik pernai „Anadolu Efes“ pradėjo skleistis ir lipti iš kitų žmonių šešėlio, bet „Hapoel“ atrodė, kad jį vėl gali suvalgyti milžiniška konkurencija. Nieko panašaus ir kol kas jis – geriausia „Hapoel“ investicija.
Ketvirtas pagal naudingumą lygos krepšininkas per 29 minutes fiksuoja 15 taškų, 5,8 atkovoto kamuolio, 3,4 rezultatyvaus perdavimo ir 20,6 naudingumo balo. Vien skaičiai pasako, koks tai universalus žaidėjas.
Pridėkime, kad tokius skaičius NBA čempionas renka Eurolygos lyderių klube, tad jei šiandien reikėtų atiduoti balsą, E.Bryantas būti vienas favoritų tapti MVP. Tikrai atsakingai nešioja Bryanto pavardę!
Trey Lylesas
Vienas iš net keturių sąrašo naujokų ir būtent jis yra stabiliausias. Ne kur kitur, o Madrido „Real“.
662 NBA rungtynių patirtis skambėjo daugiau nei solidžiai, bet ten jis išpildė vaidmens žaidėjo vietą, o pasirodymai Kanados rinktinėje neįkvėpė tikėti, kad tai taps žaidėju, kuris „Real“ realiai pakeis prieš 1,5 metų išvykusį Guerchoną Yabuselę.
Tokie ketvirti numeriai Europoje nesimėto – 30-metis žaidžia tiek veidu, tiek nugara į krepšį, pataiko iš toli ir turi neeilinius įgūdžius valdydamas kamuolį. Iš tiesų, „Real“ pagaliau rado naują Guerchoną! Ir čia ačiū klubas turėtų sakyti Martynui Pociui.
T.Lylesas pirmuose dviejuose mačuose nebuvo dviženklis, bet po to per 10 rungtynių tokia nerezultatyvi dvikova pasitaikė tik sykį. Dabar jo statistika per 22 minutes siekia 15,2 taško, 5,2 atkovoto kamuolio ir 17,3 naudingumo balo.
Justinas Robinsonas
Kitas lygos debiutantas, tiesiogiai į Paryžių atvykęs pakeisti T.J. Shortso. Niekas ir nesitikėjo, kad skaičiais amerikietis galės pakeisti į Atėnus išvykusį mažylį. Bet apskritai, galvojau, kad tai – blogas pirkinys.
Blykstelėjimai Italijos lygoje kažko daug nesakė, bet visgi 185 cm ūgio gynėjas greitai mane užtildė ir greitai perprato „Paris“ sistemą, kurioje yra nuostabus – 16,8 taško, 3,8 rezultatyvaus perdavimo ir 16,1 naudingumo balo per vos 19 minučių.
Paryžiuje dabar labiau viskas sukasi per Nadirą Hifi, o J.Robinsonas ir nėra toks kūrėjas, koks buvo T.J.Shortsas, bet jis per savo atkarpas sugeba būti super efektyvus tiek dėl prasiveržimų, tiek ir dėl metimo, kuriuo negalėjo pasigirti pirmtakas.
Visas 28-erių amerikiečio potencialas pasirodė mače Pirėjuje, kuriame nebuvo N.Hifi. Ten nauja lygos žvaigždutė per 28 minutes pelnė 35 taškus (7/10 trit.), atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 39 naudingumo balus.
Tyleris Dorsey
Geriausias pavyzdys, kiek žaidėjai krepšinyje yra priklausomi nuo tinkamų situacijų ir aplinkybių.
Pernai T.Dorsey Georgiosui Bartzokui net nebuvo reikalingas, o šiemet jis – pagrindinis perimetro linijos žmogus Pirėjo „Olympiacos“. Ir negalvokite, kad 29-erių amerikietis vasarą padarė didžiulį progresą.
„Olympiacos“ perimetro linijoje atsirado skylė, Evanas Fournier primena tik savo paties šešėlį, o po gero Europos čempionato atvykęs T.Dorsey iškart parodė, kad šiemet bus visai kita istorija. Ir tikrai, jis dabar atrodo kaip „Olympiacos“ elitinis naujokas, nes pernai net nebuvo naudotas.
193 cm ūgio snaiperio skaičiai – stulbinami ir jis yra penktas pagal rezultatyvumą lygoje. Per 28 minutes T.Dorsey iš viso renka po 17,9 taško, atkovoja po 2,4 kamuolio, atlieka po 2,6 rezultatyvaus perdavimo ir fiksuoja po 16,4 naudingumo balo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!