  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

„Man Utd“ nepajėgė įveikti dešimtyje likusių „Everton“, Gueye išvarytas už smūgį komandos draugui

2025-11-24 23:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-24 23:57

„Manchester United“ Anglijos „Premier“ lygos rungtynėse namuose 0:1 nusileido dešimtyje žaisti likusiems Liverpulio „Everton“ futbolininkams.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Idrissa Gueye rungtynių pradžioje po nesėkmingo epizodo gynyboje sukonfliktavo su komandos draugu Michaeliu Keane'u, o už smūgį į veidą buvo išvarytas iš aikštės ir„Everton" liko žaisti dešimtyje.

0

Idrissa Gueye rungtynių pradžioje po nesėkmingo epizodo gynyboje sukonfliktavo su komandos draugu Michaeliu Keane‘u, o už smūgį į veidą buvo išvarytas iš aikštės ir„Everton“ liko žaisti dešimtyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kiernanas Dewsbury-Hallas sužaidus beveik pusvalandį nuostabiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Everton“ į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis. 

„Raudonieji velniai“ šiame susitikime atliko net 25 smūgius, tačiau pralaužti varžovų gynybos taip ir nepavyko. Tuo tarpu „Everton“ futbolininkai atliko vos 3 smūgius.

„Man Utd“ ir „Everton“ po 12 sužaistų rungtynių turi surinkę po 18 taškų ir atitinkamai rikiuojasi dešimtoje bei vienuoliktoje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietose.

