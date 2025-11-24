„Man Utd“ nepajėgė įveikti dešimtyje likusių „Everton“, Gueye išvarytas už smūgį komandos draugui

Idrissa Gueye rungtynių pradžioje po nesėkmingo epizodo gynyboje sukonfliktavo su komandos draugu Michaeliu Keane‘u, o už smūgį į veidą buvo išvarytas iš aikštės ir„Everton“ liko žaisti dešimtyje.
Gueye received a red card and was sent off after a heated argument with Keane: HIS OWN TEAMMATE 🤯 pic.twitter.com/3Y7gCwkDRTREKLAMAREKLAMA— ESPN FC (@ESPNFC) November 24, 2025
Idrisa Gueye sent off for hitting his teammate.
Never seen an incident like this before. pic.twitter.com/ZlNSt9WwaeREKLAMA— Oghenenyerovwo (@davisgrey33) November 24, 2025
Kiernanas Dewsbury-Hallas sužaidus beveik pusvalandį nuostabiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Everton“ į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.
„Raudonieji velniai“ šiame susitikime atliko net 25 smūgius, tačiau pralaužti varžovų gynybos taip ir nepavyko. Tuo tarpu „Everton“ futbolininkai atliko vos 3 smūgius.
„Man Utd“ ir „Everton“ po 12 sužaistų rungtynių turi surinkę po 18 taškų ir atitinkamai rikiuojasi dešimtoje bei vienuoliktoje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietose.
