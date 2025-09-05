5 labiausiai nuvylę žaidėjai, kurie jau baigė pasirodymą EČ

Vitas Krejči (Čekija). 25 min., 8,2 tšk., 3,4 atk. kam., 2,2 rez. perd., 5,2 naud. bal.
25 metų 203 cm ūgio Atlantos „Hawks“ atstovas buvo tas žaidėjas, į kurį krypo akys visoje Čekijoje. Nelikus Jano Vesely ir Tomašo Satoransky, buvo laukiama V.Krejči gero pasirodymo. Juolab, kad praėjusiame sezone Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) jis per 20 minučių įmesdavo 7,2 taško, sugriebė 2,7 kamuolio ir atlikdavo 2,6 rezultatyvaus perdavimo. EČ V.Krejči buvo tragiškas – 20 proc. tritaškių pataikymas, kai per susitikimą atakuodavo po 6 sykius, dar susirinkdavo po 3 pražangas ir padarydavo po 2,2 klaidos. Šį pasirodymą pirmenybėse norės pamiršti tiek čekai, tiek pats krepšininkas. Po ketverių metų kitame Europos čempionate V.Krejči turėtų žaisti, jeigu tam nesutrukdys trauma ar kitos aplinkybės.
Juancho Hernangomezas (Ispanija). 16 min., 7 tšk., 3,4 atk. kam., 7 naud. bal.
Atėnų „Panathinaikos“ puolėjas praėjusiame sezone žaidė labai solidžiai, bet ispanų rinktinėje jis visiškai nerado sau vietos. Tai susiję ir su tuo, kad tapo Santi Aldamos dubleriu, bet būtų gavęs daugiau minučių ir sunkaus krašto puolėjo pozicijoje, jeigu būtų rodęs geresnį žaidimą. Puolėjas aikštelėje nerasdavo sau vietos, tritaškius pataikė 31,6 proc. tikslumu, kas yra žemiau nei vidutiniškai ir progų neišnaudojimas badė akis. Taip pat J.Hernangomezas atrodė lėtesnis ir vangesnis nei mes esame jį įpratę matyti Eurolygoje. Galbūt fizinė forma nebuvo gera šiam čempionatui. Viską vainikavo ir paskutinėmis sekundėmis prieš graikus pramestos trys baudos, kai dar galima buvo išgelbėti rinktinės pasirodymą pirmenybėse.
Willy Hernangomezas (Ispanija). 17 min., 10 tšk., 4,6 atk. kam., 11 naud. bal.
Prieš trejus metus EČ naudingiausiu žaidėju tapęs Barselonos „Barcelona“ atstovas nepriminė savęs. Su tuo susijęs ir faktorius, kad rinktinėje stigo patikimo įžaidėjo, kadangi šalia Lorenzo Browno W.Hernangomezas žibėjo ir buvo vienas ryškiausių žaidėjų visose pirmenybėse. Šiame čempionate centro statistiką pagerino pasirodymas prieš bosnius (16 tšk., 20 naud. bal.) ir Kiprą (19 tšk., 25 naud. bal.), tačiau kai komandai reikėjo savo patyrusio žaidėjo gero pasirodymo, jis prieš graikus sukrapštė tik 6 taškus ir 2 balus, o pralaimėtame susitikime su Sakartvelu, kuris iš esmės ir pakišo koją patekti į kitą etapą, pasižymėjo 8 taškais bei 9 balais.
Santi Aldama (Ispanija). 24 min., 14 tšk., 6,6 atk. kam., 1,8 rez. perd., 14,2 naud. bal.
Kodėl šis žaidėjas yra sąraše? Nes visa Ispanija tikėjosi, kad Memfio „Grizzlies“ puolėjas taps ryškia komandos žvaigžde ir ves rinktinę į priekį. Vis dėlto tai yra vienintelis praėjusiame sezone NBA žaidęs ispanas ir dar, turint tokią sudėtį, ant 24 metų 211 cm ūgio žaidėjo pečių buvo didelė atsakomybė. Stipriausioje pasaulio lygoje S.Aldama per 26 minutes įmesdavo 12,5 taško, atkovodavo 6,4 kamuolio ir atlikdavo 2,9 rezultatyvaus perdavimo, kas yra tikrai solidūs skaičiai. Nors EČ statistika nėra bloga, bet lyderystės trūkumas ir prastas pataikymas iš toli kertiniuose mačuose tapo kritikos pagrindu: pralaimėtose rungtynėse su kartvelais S.Aldama realizavo 2 iš 10 tritaškių (12 tšk., 7 naud. bal.), o prieš graikus – 1 iš 7 (12 tšk., 8 naud. bal.). Būtent tritaškis yra S.Aldamos didžiausia stiprybė, tačiau nemažai metimų buvo pasirinktų desperatiškų ir labai tolimų, pats Sergio Scariolo vienos minutės pertraukėlės metu kartojo S.Aldamai, jog šis privalo jausti kiekvienos atakos atsakomybę ir suprasti savo statusą komandoje. S.Aldama dar yra pakankamai jaunas žaidėjas ir ateityje ispanams tikrai padovanos geresnių pasirodymą. Užtenka prisiminti pernai metų olimpiada, kur jis su 17,7 taško ir 22,7 naud. bal. Vidurkiais buvo labai ryškus komandos lyderis.
Kyle‘as Allmanas (Juodkalnija). 29 min., 10,2 tšk., 5 atk. kam., 2,4 rez perd., 9,8 naud. bal.
Juodkalnija baigė pasirodymą jau po pirmojo etapo, kai netikėtai pralaimėjo britams. Nikola Vučevičius padarė viską, ką galėjo (20,8 tšk., 27,8 naud. bal.), bet jam labai stigo pagalbos. Būtent K.Allmanas turėjo būti tas žaidėjas, kuris taptų rimčiausia pagalba, tačiau natūralizuotas amerikietis buvo blankus. Juodkalnijos žiniasklaidoje K.Allmanas sulaukė daug kritikos, nes prieš tai žaidę rinktinėje natūralizuoti krepšininkai buvo kur kas solidesni. Tragiškas dvitaškių pataikymas (32,7 proc.) tapo esminiu faktoriumi, kadangi žaidėjas mesdavo net po 10 tokių metimų per mačą. Dar reikia pridėti 3,6 klaidos per susitikimą ir neužtikrintą vadovavimą komandai. K.Allmanas nuvylė savo žaidimu vietinius, nes lūkesčiai jam buvo dideli.
