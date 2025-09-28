19-metis tempė „Valencia“ į Supertaurę – nukauta „Real“

Madrido klubas antrus metus iš eilės lieka be titulo, nors anksčiau jį skynė šešis kartus paeiliui.
„Valencia“ pastarąjį sykį Supertaurę iškovojo 2017 m.
Likus pusantros minutės Gabrielis Deckas skirtumą mažino iki trijų (86:89), bet Kameronas Tayloras pelnė svarbius taškus Valensijos klubui – 91:86. Jis netrukus pridėjo ir baudos metimą.
Baudų mesti stojo Facundo Campazzo, sumetęs visas tris (89:92), dvi realizavo Sergio De Larrea, bet tritaškį pataikė F.Campazzo – 92:94. Andreasas Felizas gavo techninę pražangą, kuri vėl siuntė S.De Larrea prie baudų metimo linijos – 95:92.
K.Tayloras pridėjo vieną baudą iš dviejų, likus 12 sek., o F.Campazzo išlaikė „Real“ viltį – 94:96. Liko 5 sek., S.De Larrea praktiškai tvirtino pergalę savo ekipai baudų metimais.
S.De Larrea pelnė 21 tašką, rinko 23 naudingumo balus per 19 minučių, tapęs turnyro MVP. K.Tayloras jam talkino 17 taškų ir 4 rezultatyviais perdavimais per 24 min.
Taip pat „Valencia“ ekipai 12 taškų metė Nate‘as Reuversas, 10 – Josepas Puerto ir Omari Moore‘as.
„Real“ 19 taškų pelnė Mario Hezonja (3/11 trit., 6 atk. kam.), 18 – Facundo Campazzo (5 rez. perd.), 11 – Gabrielis Deckas (7 atk. kam.)
Sezoną Eurolygoje „Real“ pradės Bolonijoje prieš „Virtus“, o „Valencia“ keliaus pas Vilerbano ASVEL.
