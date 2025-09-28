Kalendorius
Prieš akistatą su „Žalgiriu“ – „AS Monaco“ pergalė Prancūzijoje

2025-09-28 21:53 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-28 21:53

Pergalingai Prancūzijos lygos kovas pradėjo Monako „AS Monaco“ (1/0) komanda, kuriai atstovauja Donatas Motiejūnas. Ji išvykoje 84:63 (14:17, 24:12, 25:16, 21:18) nukovė Le Portelio ESSM (0/1) klubą.

N.Mirotičius pelnė 13 taškų

0

Lietuvis nežaidė, o nugalėtojams 13 taškų pelnė Nikola Mirotičius, 12 – Alpha Diallo (6 atk. kam., 5 rez. perd.), 11 – Jaronas Blossomgame‘as, 10 – Terry Tarpey‘us (7 atk. kam.).

Pralaimėjusiems 12 taškų rinko Mike‘as Smithas, po 8 – Filipas Kruslinas ir Ivanas Fevrieris.

„AS Monaco“ sezoną Eurolygoje spalio 1 pradės kova su Kauno „Žalgiriu“.

