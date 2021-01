Tragedija Brazilijoje: nukritus lėktuvui žuvo penki „Palmas“ futbolo klubo nariai

Pranešama, kad nelaimė įvyko pačioje skrydžio pradžioje, kai mažas lėktuvas vos atsiplėšęs nuo žemės staiga vėl smigo žemyn ir nukrito tako pabaigoje.

Žuvo klubo prezidentas Lucas Meira ir žaidėjai Lucas Praxedesas, Guilherme Noe, Ranule and Marcus Molinari, o taip pat ir lėktuvo pilotas, kuris įvardijamas kaip Machado Wagneris.

„Palmas “ klubas įkurtas 1997-siais ir žaidžia ketvirtoje Brazilijos lygoje. Vakar futbolininkai turėjo skristi 800 km žaisti mačo su „Vila Nova“ ekipa.

Priminsime, kad tai ne pirma katastrofa, sukrėtusi Brazilijos futbolą. 2016 metais aviakatastrofoje žuvo 71 žmogus, kartu su „Chapecoense“ komandos nariais, kurie keliavo „Coma Sudamericana“ varžybų finalą Kolumbijoje.

A very sad day for Brazilian football 💔



4 players from Palmas, along with the club’s president and the pilot passed away in a tragic plane crash. There were no survivors. pic.twitter.com/TLjt0XbpNn