Pasaulio vyrų rankinio čempionate aiškėja ketvirtfinalio dalyviai

Trečioje grupėje išsigelbėjo Norvegijos rinktinė (8 tšk.). Pasaulio vicečempionė 35:33 (18:18) įveikė islandus (2 tšk.) ir su nerimu laukė paskutinio grupės mačo tarp portugalų ir prancūzų.

Jame prancūzai (10 tšk.) 32:23 (16:12) šventė pergalę ir paliko portugalus (6 tšk.) už borto. Didelės reikšmės nebeturėjusiose rungtynėse šveicarai (4 tšk.) 27:24 (15:13) susitvarkė su alžyriečių (0 tšk.) pasipriešinimu.

Lemiamą mūšį sėkmingai baigė šeimininkai egiptiečiai (7 tšk.). Jie pasiekė lygiąsias – 25:25 (8:12) – su slovėnais (6 tšk.) ir to užteko vietai ketvirtfinalyje.

Egypt 🇪🇬 were behind as clear as five goals early in the second half of their decisive match against Slovenia 🇸🇮 – before pulling off a rapid comeback to create a tense race to the final buzzer and secure their quarter-final berth🔥#Egypt2021 pic.twitter.com/UmmUCQ05KJ