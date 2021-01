Buvęs UFC čempionas kovos prieš ant bangos esantį tėvynainį

Tiesioginė transliacija per „TV3 Sport 2“ kanalą ir naujos kartos televiziją „Go3“ prasidės anksčiau nei įprasta – 22.00 val. Iš pradžių bus parodytos keturios įžanginės kovos.

29 metų 180 cm ūgio M. Holloway UFC čempionu buvo beveik pustrečių metų – 2017-2019-aisiais. Nugalėtojo titulą jis iškovojo, kai palaužė brazilą Jose Aldo. Čempiono diržą amerikietis prarado 2019 metų gruodį – tada nusileido australui Alexanderiui Volkanovskiui.

2020 metų liepą šie kovotojai vėl susitiko narve. Tuomet teisėjų nuomonės išsiskyrė, bet pergalė atiteko Australijos sportininkui, kuris dabar yra puslengvio svorio kategorijos čempionas. Šis arbitrų sprendimas sukėlė didžiulę nepasitenkinimo bangą. Net UFC prezidentas Dana White‘as buvo įsitikinęs, kad laimėti turėjo M. Holloway.

Dabar šis JAV atletas UFC reitinge užima pirmąją vietą. Beje, M. Holloway 2013 metais turėjo pripažinti legendinio airio Conoro McGregoro pranašumą. M. Holloway sąskaitoje MMA (Mišrių kovos menų) varžybose – 21 pergalė (10 nokautų), 6 nesėkmės.

29 metų 180 cm C. Kattaras puslengvio svorio kategorijos reitinge žengia šeštas. Jis laimėjo 22 MMA kovas (11 nokautų), suklupo 4 sykius. Amerikietis dabar šventė dvi pergales iš eilės, triumfavo keturiose iš pastarųjų penkių kovų. Praėjusioje akistatoje C. Kattaras nugalėjo tėvynainį Daną Ige‘ą. Beje, iki 2011 metų C. Kattaras varžėsi lengvojo svorio (iki 70,3 kg) kategorijoje. Joje anksčiau grūmėsi ir M. Holloway.

Pasak UFC specialistų, C. Kattaras ir M. Holloway yra panašaus stiliaus kovotojai. Jie geriau kaunasi būdami parteryje nei stovėdami.

Iš „apšildančių“ kovų intrigos laukiama amerikiečių veteranų 36-erių Carloso Condito ir 40-mečio Matto Browno mūšyje. Tai bus pusvidutinio svorio (iki 77,1 kg) kategorijos atstovų dvikova. C. Conditas yra buvęs laikinuoju UFC čempionu, dukart grūmėsi dėl pagrindinio čempiono titulo.