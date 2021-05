Vyras buvo trenktas žaibo net 7 kartus ir visuomet išgyveno

Per savo 71-erius gyvenimo metus nuo 1912 m. iki 1983 m., R. Sullivanas buvo net septynis kartus nutrenktas žaibo. Laimei, jis visus kartus išgyveno. Manoma, kad vyras iš viso buvo nutrenktas aštuonis kartus, tačiau jis nesugebėjo įrodyti pačio pirmo tokio incidento, kuris, kaip teigiama, įvyko dar jo vaikystėje.

Vyro gyvenimas iš tiesų buvo labai keistas, o tai įrodo ir dažnai pamirštamas bei prieš žaibus nublankstantis faktas, kad per savo gyvenimą jis yra kovojęs su 22 lokiais.

1942 m.: bokštas

R. Sullivanas pirmą kartą buvo nutrenktas gaisrinės apžvalgos bokšte, ant kurio dar nebuvo įrengtas žaibolaidis. Žaibas į bokštą trenkė maždaug septynis kartus, todėl bokštas užsidegė, ir vyras greitai išbėgo į lauką. Nors tai buvo geras sprendimas, vos palikus bokštą, R. Sullivanas buvo nutrenktas žaibo. Vėliau vyras pasakojo, kad tai buvo pats skausmingiausias žaibo kirtis iš visų jo patirtų. Žaibas nudegino vyro koją ir jo bate išmušė skylę, pro kurią pradėjo bėgti kraujas.

„Nubėgau vos kelis metrus nuo bokšto, ir staiga bam“, – po incidento praėjus maždaug 30-čiai metų pasakojo vyras.

1969 m.: sunkvežimis

Važiuodamas kalnuota vietove, ir tikriausiai pats sau po nosimi kartodamas kažką panašaus į: „Nuo pirmojo ir tikriausiai paskutiniojo karto, kai į mane trenkė žaibas, praėjo 27-eri metai“, R. Sullivanas pamatė kaip žaibas trenkė į du šalia kelio augančius medžius. Paprastai automobilis yra gera apsauga nuo žaibo, kadangi metalas yra daug geresnis laidininkas negu žmogus, ir nukreipia srovę į žemę.

Deja, abu R. Sullivano automobilio langai buvo atidaryti, todėl srovė, patekusi per vieną atvirą langą, išėjo per kitą, pirma perėjusi per įvairias vyro kūno dalis ir daiktus. Šio įvykio metu žaibas nudegino vyro plaukus bei antakius, sugadino jo rankinį laikrodį. Iškrovos metu vyras prarado sąmonę ir nuvažiavo nuo kelio į griovį.

1970 m.: kiemas

Atrodo, kad žaibai norėjo parodyti R. Sullivanui, kad net savo namuose vyras neturėtų jaustis saugiai. Keisčiausia tai, kad šįkart žaibas trenkė gana giedrą dieną, kai vyras užsiėmė sodininkyste savo kieme. Tąkart buvo sužeistas vyro petys.

1972 m.: ar Dievas pyksta ant manęs?

Būti nutrenktam žaibo vyrui tapo gana įprastu įvykiu. Šįkart žaibas trenkė į reindžerio stotį, įsikūrusią ant Lofto Kalno Šenandojaus nacionaliniame parke, kuriame R. Sullivanas dirbo. Pranešama, kad tąkart vyras išgirdo čirškėjimą, ir beveik iškarto suprato, kad šis garsą skleidžia kažkuri jo kūno dalis. Laimei, tai tebuvo jo plaukai.

Jis užgesino savo plaukus šlapiu popieriniu rankšluosčiu ir nuvažiavo į ligoninę. Žiniasklaidai vyras pasakojo, kad Dievas, atrodo, buvo pasiryžęs jį paskrudinti.

1973 m.: paskutinis kartas

R. Sullivanas naktimis pradėjo sapnuoti, kad jį vėl nutrenkia žaibas, ir jam atrodė, kad tai yra kažkoks ženklas. Tačiau kalbant logiškai, tokius sapnus greičiausiai išprovokavo tai, vyras buvo nutrenktas žaibo jau keturis kartus.

R. Sullivanas pasakojo, kad jam pasirodė, jog jį persekiojo debesis, ir jis bandė nuo jo pabėgti. Kai jau atrodė, kad jam pavyko pasprukti nuo audros, vyras išlipo iš savo automobilio, kur jį eilinį kartą nutrenkė žaibas. Elektros srovė perėjo per visą kairiąją vyro kūno dalį ir net gi nuplėšė vyro batą.

Po šio incidento, vyro „pranašiški“ sapnai baigėsi, ir jis tikėjo, kad Dievas nusprendė jo pasigailėti.

1976 m.: gerai, dar kartelį

R. Sullivano susitarimas su Dievu truko trejus metus, ir jis vėl buvo nutrenktas žaibo. Bandydamas pabėgti nuo žaibo, vyras susižalojo savo kulkšnį, o dėl iškrovos vėl užsidegė jo plaukai. Tikriausiai tuomet R. Sullivanas net nebevaikščiojo į kirpyklą: jo šukuosena pasirūpindavo žaibai.

1977m.: žvejojant

Paskutinį kartą R. Sullivanas buvo nutrenktas šalia didelio vandens telkinio, kuriame jis žvejojo. Žaibas ir vėl padegė vyro plaukus, o tuomet, keliaudamas visu jo kūnu, nudegino krūtinę ir pilvą.

Po šio įvykio eidamas atgal į savo automobilį, R. Sullivanas susidūrė su lokiu ir buvo priverstas žvėrį nuvyti, daužydamas jį lazda. Jo teigimu, tai buvo 22-as kartas, kai jis turėjo tokiu būdu gelbėtis nuo meškų.

Taigi, kokia to tikimybė?

Tikimybė, kad per metus į jus pataikys žaibas yra maždaug 1 iš 1,2 mln. Kaip teigia JAV nacionalinė orų tarnyba, darant prielaidą, kad žmogus išgyvena iki 80-ies metų, tikimybė, kad per savo gyvenimą būsite nutrenkti žaibo padidėja iki 1 iš 15 300. Tačiau gyvenimas nėra paprasčiausias tikimybių dauginimas, todėl būtina atsižvelgti į tai, kad R. Sullivanas dirbo lauke, nacionaliniame parke ir gyveno valstijoje, kurioje žaibuoja dažnai.

Juk nesakytumėte, kad žmogaus, kuris plaukioja tik baseinuose, rizika būti užpultam ryklio yra tokia pati kaip pamišėlio, kuris prieš eidamas taškytis į vandenis, kuriuose knibždėte knibžda šių plėšrūnų, išsitepa žuvų krauju. Tokią pačią logiką reiktų pritaikyti ir R. Sullivanui, kuris paskutinį kartą buvo nutrenktas žaibo, besimosikuojant metaline meškere perkūnijos metu. Ir nors tikimybė, kad žaibas vyro nenutrenks išliko didesnė, ji buvo gerokai sumažinama fakto, kad vyras praleido labai daug laiko lauke.

Nors R. Sullivanas mirė prieš beveik 40 m., jam vis dar priklauso žmogaus, į kurį daugiausia kartų trenkė žaibas, rekordas.