Naujos kartos robotai siurbliai: neprilygstamas valymo našumas ir itin ilgas veikimo laikas

Pasak „ACC Distribution“ prekių ženklų vystymo vadybininkės Lauritos Galinauskaitės, šiandien vartotojai tikisi ne tik patogumo, bet ir realios technologinės pažangos: „Robotai-siurbliai žengė milžinišką žingsnį į priekį. „Deebot X11 OmniCyclone“ yra puikus to pavyzdys: cikloninė stotis be maišelių, visiškai naujas plovimo volelis ir galinga pasikrovimo sistema leidžia robotui dirbti autonomiškai, o žmogui – iš tikrųjų pamiršti kasdienius buities rūpesčius.“
Autonomija ir išmanusis valdymas
Pristatydama naująjį „Ecovacs“ roboto-siurblio modelį L. Galinauskaitė pabrėžia, kad jame įdiegta pažangi „PowerBoost“ energijos valdymo sistema, kuri įrenginiui leidžia dirbti visiškai savarankiškai net ir dideliuose namuose. Kai baterija artėja prie kritinės ribos, robotas trumpam sustoja prie stotelės ir vos per 3 minutes pasikrauna tiek, kad galėtų tęsti darbą pilnu pajėgumu. Tai milžiniškas skirtumas, palyginti su dauguma kitų robotų-siurblių, kuriems reikia kelių valandų, kol jie vėl pasiruošia veikti.
Skirtingai nei įprasti modeliai, „PowerBoost“ paskirsto energiją tarp visų roboto komponentų – siurbimo variklio, plovimo volelio ir navigacijos sistemų. Tai reiškia, kad siurblys ne tik neužstringa vidury darbo, bet ir išlaiko pastovų, maksimalų našumą viso valymo metu.
Be energijos valdymo, naujasis modelis išsiskiria ir pažangiu dirbtiniu intelektu. „Deebot X11 OmniCyclone“ mokosi iš vartotojo įpročių, atpažįsta skirtingus grindų paviršius, automatiškai vengia draudžiamų zonų ir gali būti valdomas balsu. „Įrenginys vizualiai identifikuoja dėmes, pritaiko valymo intensyvumą bei pasitelkia dvigubą valymo skysčių sistemą, kad efektyviai pašalintų tiek kasdienius nešvarumus, tiek riebalų dėmes virtuvėje,“ – apie dirbtinio intelekto funkcijas pasakoja L. Galinauskaitė.
Įsisenėjusių dėmių šalinimas ir jokių dulkių maišelių
Dar vienas „Deebot X11 OmniCyclone“ privalumas – „OZMO Roller 2.0“ sistema su „TruEdge 3.0“ funkcija. Skirtingai nei dauguma konkurentų, kurie vis dar naudoja paprastas rotacines šluostes, šis modelis grindis valo specialiu volu, kuris užtikrina nuolatinį spaudimą prie grindų ir efektyviau pašalina net įsisenėjusias dėmes. Volas sukasi net 200 kartų per minutę, yra nuolat drėkinamas vandeniu, todėl ant grindų nelieka dryžių. Svarbiausia, kad valymo metu nepažeidžiami jautrūs paviršiai, tokie kaip medis, laminatas ar vinilas.
Oro pagalvės principu pakabintas volas prisitaiko prie grindų nelygumų, o „TruEdge 3.0“ leidžia pasiekti iki 1,5 cm į kraštus nuo roboto korpuso, todėl išvalomos vietos palei sienas, grindjuostes ar baldus, kurios dažniausiai lieka praleistos. „Sistema realiuoju laiku prisitaiko prie grindų bei kliūčių formų ir užtikrina idealią švarą nuo sienos iki sienos, tad papildomai valyti kampų ar pakraščių nebereikia,“ – teigia L. Galinauskaitė.
Valymo metu volas nuolat skalaujamas karštame vandenyje, todėl lengvai pašalinamos net įsisenėjusios dėmės. Siurbliui baigus darbą ir grįžus į stotį, čia volas dar kartą išplaunamas ir išdžiovinamas, tad robotas visada paruoštas kitam ciklui. Be plovimo funkcijos, šio modelio „OmniCyclone“ stotis išsiskiria ir ciklonine nešvarumų ištuštinimo sistema, kurioje nenaudojami dulkių surinkimo maišeliai.
„Naujoji roboto-siurblio stotis – tikras lūžis šių įrenginių technologiniuose sprendimuose link ateities be dulkių surinkimui skirtų maišelių. Tai net tik patogesnis, bet ir ekologiškesnis sprendimas. Dėl didelės dulkių talpos jis gali veikti iki 38 dienų be priežiūros, o konteinerį ištuštinti užtenka vieno paspaudimo, todėl siurblio priežiūra yra greita, higieniška ir be kontakto su dulkėmis,“ – „OmniCyclone“ stoties privalumus vardija specialistė.
Pranašumas prieš konkurentus
Vienas didžiausių „Deebot X11“ privalumų – jo judėjimo laisvė ir gebėjimas prisitaikyti prie įvairių paviršių. Įrenginyje įdiegta unikali ratukų su įveikimo svirtelėmis sistema, kuri automatiškai suveikia, kai robotas susiduria su kliūtimi. Skirtingai nei vizualiais jutikliais pagrįstos sistemos, čia naudojamas visiškai mechaninis aktyvavimas, kurio dėka robotas gali įveikti net iki 2,4 centimetrų aukščio kliūtis.
Įrenginys taip pat aprūpintas pažangia „BLAST“ sistema, kuri užtikrina itin galingą siurbimą ir efektyvų oro srautą. Dėl 19 500 Pa siurbimo slėgio ir iki 18 l/s oro srauto robotas be vargo pašalina tiek smulkiausias dulkes, tiek didesnes daleles ar plaukus, o 100 W variklis palaiko nuolatinį našumą net valant kilimus ar nelygius paviršius.
Naujajame modelyje įdiegta „ZeroTangle 3.0“ technologija, kuri sprendžia vieną dažniausių robotų-siurblių naudotojų problemų – plaukų ir kailio susivėlimą į šepečius. Specialiai 45 laipsnių kampu išdėstyti „V“ formos šereliai ir unikalus šepečio dizainas, užtikrina, kad plaukai būtų įsiurbiami tiesiai į dulkių talpą. Tai itin aktualu namuose, kuriuose yra augintinių, nes jų kailis linkęs greitai kauptis kampuose ir ant kilimų. Tokia sistema ne tik palaiko nuolatinį valymo efektyvumą, bet ir ženkliai sumažina priežiūros poreikį, todėl net ir turint augintinių, šepetį tenka valyti tik kas 1–2 mėnesius ar dar rečiau.
Dizainas, pritaikytas moderniems namams
Be techninių privalumų, „Deebot X11 OmniCyclone“ išsiskiria avangardiniu dizainu, įkvėptu „Technology Made Visible“ filosofijos. Išskirtinis „Y“ raštas yra išdėstytas tankia, kristalo struktūros matrica, primenančia natūralių deimantų molekulinę struktūrą ir simbolizuoja „Ecovacs“ dirbtinio intelekto agentą „YIKO“. Visi moduliai preciziškai sujungti be matomų siūlių, o permatomas apšviestas įdėklas papildo minimalistinį stilių ir paverčia stotį išskirtine interjero detale.
Kompaktiška „OmniCyclone“ stotis sujungia daugybę funkcijų viename įrenginyje, tačiau dėl apgalvotos konstrukcijos neužima daug vietos, todėl ją lengva priderinti tiek erdvioje svetainėje, tiek mažesniame bute.
Praktiškumo aspektas taip pat itin svarbus. Dėl mažo roboto aukščio jis lengvai pasiekia vietas po baldais, kur paprastai kaupiasi daugiausia dulkių. Tai leidžia palaikyti tvarką ne tik matomose zonose, bet ir ten, kur rankiniu būdu pasiekti būtų sudėtinga.
Šis „Ecovacs“ robotas-siurblys taip pat pasižymi ergonomišku naudojimu: visos priežiūros funkcijos atliekamos automatiškai, o programėlėje ar balsu galima paprastai pasirinkti valymo režimus. „Dėl tokio dizaino ir funkcionalumo robotas tampa natūralia šiuolaikinių namų dalimi – tyliai atliekantis savo darbą ir nereikalaujantis papildomo dėmesio“, – įsitikinusi L. Galinauskaitė.
Straipsnį parengė: „ACC Distribution“.