Apsimetė feministėmis moterimis: rusai uždirbo milijoną iš patiklių žmonių internete

NFT tokenai yra palyginti naujas verslas, atėjęs kartu su „blockchain“ technologijomis, leidžiantis žmonėms prekiauti skaitmeniniais „nekeičiamais žetonais“. Iš esmės tai yra unikalus skaitmeninis kodas, dažnai parduodamas el. meno kūrinio pavidalu.

„Blokų grandinės“ (angl. „blockchain“) technologija naudojama ir kriptovaliutose, standartiškai visi blokai yra identiški ir gali būti keičiami vienas į kitą. Tačiau NFT (angl. „non fungible token“) atveju veikiama kitu principu. Kiekvienas nepriklausomas žetonas yra unikalus ir jo negalima padirbti, padalinti ar pakeisti. Tai iš esmės yra skaitmeninis „vandens ženklas“, leidžiantis įgyti teises į kažkokį unikalų objektą, ar tai būtų vienetinis meno kūrinys, ar kompiuterinis žaidimas, ar net nekilnojamas turtas.

Tinklapyje „Fame Lade Squad“ (FLS) prie darbuotojų sąrašo nurodė tris merginas – amerikietės programuotoja Andrea ir dailininkė Cindy, o taip pat norvegė dailininkė ir „idėjinė vadė“ Kelda. Savo jau panaikintoje „Twitter“ paskyroje autoriai pareiškė, kad „Fame Lady Squad“ – „pirmoji NFT piešinėlių kolekcija moterims nuo moterų“.

Vos per kelias savaites projektas sulaukė pasisekimo internetinėje bendruomenėje: į jį atkreipė dėmesį Vakarų žiniasklaida, o žymūs NFT entuziastai išreiškė savo palaikymą. Piešinėlių kaina rinkoje išaugo kelis kartus. Projektui per mėnesį pavyko uždirbti apie pusantro milijono dolerių, tačiau jau rugpjūčio pradžioje jos tikruosius autorius apkaltino apgavyste, rašoma „tjournal“.

Keli NFT bendruomenės nariai, įskaitant rusų programuotoją Fiodorą Linniką, atliko savo tyrimą. Rugpjūčio 10-ąją buvo paviešinta ataskaita, kurioje tvirtinta, kad iš tiesų už „stiprios ir nepriklausomos moterys“ projekto stovi grupė rusų ir baltarusių programuotojų vyrų.

Tyrimo autorius dar pavasarį dirbo kartu su kai kuriais iš jų ir pastebėjo, kad šie vyrai savo socialinių tinklų paskyrose nuo pat pirmųjų dienų reklamuoja feministinį projektą.

F. Linnikas pastebėjo ir „rusiškas“ vertimo klaidas FLS tekstuose, sutampančias FLS ir kitų tų pačių kūrėjų NFT projektų kriptovaliutų sąskaitas, rusiškos pop kultūros persmelktus paveikslėlius. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad tie patys programuotojai yra sukūrę ir dar kelis NFT projektus: skirtą „Black Lives Matter“ judėjimui ar kviečiantį atsisakyti rasistinių pažiūrų prieš azijietes ir juodaodes moteris.

Visi projektai turėjo bendrus bruožus – pagal panašų šabloną sukurti tinklapiai, vertimo į anglų kalbą klaidos, reklama iš tų pačių paskyrų socialiniuose tinkluose. F. Linnikas pažymėjo, kad bent du iš šių tinklapių kūrėjų yra studijavę Kanadoje, todėl gali neblogai suprasti šiuolaikines nuotaikas Vakaruose.

„Šie vyrukai ciniškai naudojasi Vakarų kairiųjų liberalų žinute – moterų teisių gynimu ir panašiomis. Aš manau, kad jie puikiai suprantą tą bendruomenę, todėl gali lengvai ja manipuliuoti“, – „tjournal“ cituojamas F. Linnikas.

Į kilusį skandalą socialiniuose tinkluose sureagavo ir tikrieji „Fame Lady Squad“ autoriai. Vienas iš jų kūrėjų, F. Linniko įvardintas Maksas Randas iš pradžių buvo ištrynęs savo „Twitter“ paskyrą, tačiau netrukus ją atstatė ir papasakojo, kad „tik padėjo kolegoms kurti kelis projektus“.

Oficiali FLS paskyra parašė, kad „atsiprašo už kilusius nesusipratimus“, tačiau autoriai taip pat gynėsi kaltinimų dėl sukčiavimo. Šiuo metu pati paskyra yra panaikinta.

Dar vėliau M. Randas pripažino, kad projektus kūrė jis kartu su kolegomis, o „merginos“ buvo išgalvotos. Jis teisinosi, kad pabijojo viską atskleisti iškart, nes „sulaukė grasinimų“.

guys, i confess. i am the dev of the projects



sorry for the lie, i was too afraid to say this because of lot threats in my side, my stupidity and not understanding US market culture rules



but seeing these messages in dm keep me alive. i've made a mistake. i'll change. THREAD⬇️ pic.twitter.com/32kOilNx5t