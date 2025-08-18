Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis stojo mūru už Sabutį: dėl jo abejonių neturiu

2025-08-18 12:22 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-18 12:22

Generalinei prokurorei kreipusis į Seimą dėl susisiekimo ministro Eugenijaus Sabučio teisinės neliečiamybės panaikinimo, „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sako manantis, kad E. Sabutis gali tęsti darbą Vyriausybėje. 

R. Žemaitaitis Juliaus Kalinsko/BNS

R. Žemaitaitis Juliaus Kalinsko/BNS 

3

„Taip, manau, kad jis galėtų tęsti (darbą – ELTA)“, – žurnalistams sakė R. Žemaitaitis. 

„Dėl E. Sabučio aš jokių abejonių neturiu, kaip ir dėl kitų ministrų, kurie šiuo metu dirba“, – pridūrė jis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta anksčiau, pirmadienį generalinė prokurorė Nida Grunskienė išsiuntė kreipimąsi į parlamentą dėl leidimo patraukti Seimo narį, laikinąjį susisiekimo ministrą E. Sabutį baudžiamojon atsakomybėn.

Kaip paskelbė Generalinė prokuratūra, Seimui prašymas panaikinti E. Sabučio neliečiamybę pateiktas, įvertinus duomenis „čekiukų“ byloje.

E. Sabutis buvo apklaustas „čekiukų“ byloje

ELTA primena, kad laikinasis susisiekimo ministras E. Sabutis praėjusią savaitę buvo apklaustas „čekiukų“ byloje, tiriant Jonavos savivaldybės tarybos narių veiklai skirtų lėšų panaudojimą. Anksčiau politikas minėjo, jog teisėsauga domisi jo, kaip Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario, veiklos išlaidų apmokėjimu 2019-2020 m.

Socialdemokratas teigia esantis tikras savo nekaltumu. 

E. Sabutis nenorėjo detalizuoti aplinkybių, kada ir kokiu būdu sužinojo, jog figūruoja „čekiukų“ byloje. Jis tik patvirtino, jog apie būsimą apklausą Specialiųjų tyrimų tarnyboje sužinojo Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumo posėdžio metu. 

Socialdemokratas taip pat patvirtino, kad informacija apie specialiojo liudytojo statuso suteikimą jam buvo vienas iš veiksnių, dėl kurių jis nutarė nekandidatuoti į premjero poziciją.  

„Viena iš versijų šita yra, bet gavęs žinutę, supratau, kad dalyvauti toliau negaliu“, – teigė E. Sabutis.  

Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.

Į viršų