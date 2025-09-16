Žemaitaitis: Skardžius geriausiai tiktų eiti energetikos ministro pareigas

„Artūras Skardžius šiandien geriausiai tinka, nes daugiausiai nusimano, geriausiai žino“, – antradienį laidoje „Iš esmės“ sakė R. Žemaitaitis.
„Artūras Skardžius – puikiausias energetikos ministras. (...) Pažiūrėsime, šiandien gal jį ir pateiksime“, – teigė jis, paklaustas, ar partija siūlys A. Skardžiaus kandidatūrą.
Nors prezidentas Gitanas Nausėda tikina netvirtinsiąs partinių „aušriečių“ pretendentų į ministrus, R. Žemaitaitis kėlė klausimą, kokiu pagrindu šalies vadovas galėtų atmesti frakcijos nario kandidatūrą.
„O kodėl jis gali nepraeiti?“ – retoriškai klausė politikas.
„Artūras Skardžius atitinka visus Konstitucijoje numatytus reikalavimus. Jis išrinktas Seimo narys, jis turi visas teises, visas pareigas, jis turi gavęs iš saugumo pažymą, jis kuo puikiausiai gali šiandien būti ministru“, – dėstė „aušrietis“, pridurdamas, kad A. Skardžius patikino neturįs jokių praeities istorijų, dėl kurių jo kandidatūra galėtų būti atmesta.
„Aš specialiai Artūro ir paklausiau – atnešk man, sakau, viską, ką turi. Viskas, pas Artūrą tuščia, balti lapai“, – pabrėžė R. Žemaitaitis.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“ į energetikos ministrus siūlė Mindaugą Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai laikinai vadovaujantį Povilą Poderskį.
Pirmadienį šalies vadovas atmetė abi kandidatūras.
Reaguodamas į Prezidentūros sprendimus, „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tvirtino, jog valdančiosios daugumos – nebėra, o pasirašyta koalicijos sutartis nustojo galioti.
Antradienį R. Žemaitaitis nurodė, kad „aušriečiai“ teiks naujus kandidatus į ministrus. Seimo narys Robertas Puchovičius nurodė, kad ketinama siūlyti į pareigas partijai priklausančius pretendentus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Dujas pirksim iš ruskių ,dujų laivą į šiukšlyną išmestų šitas apgailėtinas