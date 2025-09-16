Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis: Skardžius geriausiai tiktų eiti energetikos ministro pareigas

2025-09-16 15:59 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 15:59

Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako, kad jo kolega Seime Artūras Skardžius būtų puikiausias energetikos ministras. Politikas neatmeta, kad antradienio popietę posėdžiausiantys „aušriečiai“ pateiks partijos nario kandidatūrą prezidentui.

Artūras Skardžius (nuotr. Eimanto Genio)

Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako, kad jo kolega Seime Artūras Skardžius būtų puikiausias energetikos ministras. Politikas neatmeta, kad antradienio popietę posėdžiausiantys „aušriečiai“ pateiks partijos nario kandidatūrą prezidentui.

25

„Artūras Skardžius šiandien geriausiai tinka, nes daugiausiai nusimano, geriausiai žino“, – antradienį laidoje „Iš esmės“ sakė R. Žemaitaitis.

„Artūras Skardžius – puikiausias energetikos ministras. (...) Pažiūrėsime, šiandien gal jį ir pateiksime“, – teigė jis, paklaustas, ar partija siūlys A. Skardžiaus kandidatūrą.

Nors prezidentas Gitanas Nausėda tikina netvirtinsiąs partinių „aušriečių“ pretendentų į ministrus, R. Žemaitaitis kėlė klausimą, kokiu pagrindu šalies vadovas galėtų atmesti frakcijos nario kandidatūrą. 

„O kodėl jis gali nepraeiti?“ – retoriškai klausė politikas.

„Artūras Skardžius atitinka visus Konstitucijoje numatytus reikalavimus. Jis išrinktas Seimo narys, jis turi visas teises, visas pareigas, jis turi gavęs iš saugumo pažymą, jis kuo puikiausiai gali šiandien būti ministru“, – dėstė „aušrietis“, pridurdamas, kad A. Skardžius patikino neturįs jokių praeities istorijų, dėl kurių jo kandidatūra galėtų būti atmesta.

„Aš specialiai Artūro ir paklausiau – atnešk man, sakau, viską, ką turi. Viskas, pas Artūrą tuščia, balti lapai“, – pabrėžė R. Žemaitaitis.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.

„Aušriečiai“ į energetikos ministrus siūlė Mindaugą Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai laikinai vadovaujantį Povilą Poderskį. 

Pirmadienį šalies vadovas atmetė abi kandidatūras.

Reaguodamas į Prezidentūros sprendimus, „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tvirtino, jog valdančiosios daugumos – nebėra, o pasirašyta koalicijos sutartis nustojo galioti.

Antradienį R. Žemaitaitis nurodė, kad „aušriečiai“ teiks naujus kandidatus į ministrus. Seimo narys Robertas Puchovičius nurodė, kad ketinama siūlyti į pareigas partijai priklausančius pretendentus.

Ignas
Ignas
2025-09-16 16:41
Labai jau atgrasus tas skardžius,pats bjauriausias,šlykščiausias politikas ,
Dujas pirksim iš ruskių ,dujų laivą į šiukšlyną išmestų šitas apgailėtinas
Atsakyti
mums irgi
mums irgi
2025-09-16 16:43
jis toks slidus slidus,kaip šliužas,neturi vyriškumo visiškai,tas balselis kai nutaiso,,išties,išties,išties'',pats šlykščiausias seimo narys po Gražulio.
Atsakyti
Bruknė
Bruknė
2025-09-16 16:07
Darosi įdomu. Bet netikiu, kad Ruginienė jį teiks. Bus įdomu paklausyti, kaip ji išsisukinės.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (25)
