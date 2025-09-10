Žemaitaitis: „Nemuno aušra“ pirmuoju Seimo vicepirmininku siūlo Šukį

„Šiandieną frakcija susirinko. Pirmuoju pavaduotoju bus siūlomas R. Šukys“, – žurnalistams Seime teigė R. Žemaitaitis.
Iki šiol pirmojo vicepirmininko pareigas ėjęs Juozas Olekas valdančiųjų socialdemokratų buvo pasiūlytas į Seimo pirmininkus. Šis postas jiems atiteko rugpjūtį pasirašius naują koalicijos sutartį su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija.
Antradienį parlamentas turėtų apsispręsti dėl koalicijoje nebebūsiančios Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderio Sauliaus Skvernelio atleidimui iš Seimo pirmininko pareigų.
Dėl Seimo pirmininko skyrimo parlamentas sprendžia slaptu balsavimu.
Pagal naujai sudarytą valdančiosios koalicijos sutartį, daugumą Seime sudarys socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Naujoji koalicija turės 82 mandatus.
