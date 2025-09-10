Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis: „Nemuno aušra“ pirmuoju Seimo vicepirmininku siūlo Šukį

2025-09-10 10:23 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 10:23

Nemuno aušros“ frakcija į Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo postą deleguos valdyboje esantį Raimondą Šukį, sako „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis

Remigijus Žemaitaitis(nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Nemuno aušros“ frakcija į Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo postą deleguos valdyboje esantį Raimondą Šukį, sako „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis

REKLAMA
1

„Šiandieną frakcija susirinko. Pirmuoju pavaduotoju bus siūlomas R. Šukys“, – žurnalistams Seime teigė R. Žemaitaitis. 

Iki šiol pirmojo vicepirmininko pareigas ėjęs Juozas Olekas valdančiųjų socialdemokratų buvo pasiūlytas į Seimo pirmininkus. Šis postas jiems atiteko rugpjūtį pasirašius naują koalicijos sutartį su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antradienį parlamentas turėtų apsispręsti dėl koalicijoje nebebūsiančios Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderio Sauliaus Skvernelio atleidimui iš Seimo pirmininko pareigų.

Dėl Seimo pirmininko skyrimo parlamentas sprendžia slaptu balsavimu.

Pagal naujai sudarytą valdančiosios koalicijos sutartį, daugumą Seime sudarys socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Naujoji koalicija turės 82 mandatus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)
Seimo etikos sargai pradėjo dar vieną tyrimą dėl Žemaitaičio pasisakymų (3)
Juozas Olekas (R. Riabovo/BNS nuotr.)
Olekas nesureikšmina Žemaitaičio pareiškimų: viskas bus tvarkingai (1)
Remigijus Žemaitaitis Andrius Ufartas/Fotobankas
Etikos sargai varstys, ar pradėti tyrimą dėl Žemaitaičio pasisakymų apie Žemes ūkio ministerijos darbuotojas (6)
Remigijus Žemaitaitis (nuotr. Josvydo Elinsko)
Žemaitaitis apie siūlymą jam skirti daugiau nei 50 tūkst. eurų baudą: tai yra politikavimas (14)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų