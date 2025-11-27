 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis neatmeta interpeliacijos Budriui: „Aš girdžiu, ką politikai prie kavos kalba“

2025-11-27 10:26 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 10:26

Nemuno aušros" lyderis Remigijus Žemaitaitis sako neatmetantis galimos interpeliacijos užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui. Visgi, politikas viliasi, kad to neprireiks ir bus surengtos derybos su Baltarusija bent viceministrų lygiu. 

Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Žygimantas Gedvila

Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sako neatmetantis galimos interpeliacijos užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui. Visgi, politikas viliasi, kad to neprireiks ir bus surengtos derybos su Baltarusija bent viceministrų lygiu. 

14

„Manau, kad visko gali būti, tikrai gali būti. Aš girdžiu, ką politikai prie kavos kalba“, – žurnalistams Seime teigė R. Žemaitaitis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tikiuosi, kad sveiko proto ten visiems užteks šiandieną ir artimiausiu metu priimti protingus sprendimus, o ne toliau kariauti. Labai norėčiau, kad bent jau viceministrų lygmeniu įvyktų diplomatinis dialogas, nes tai yra nenormalu“, – akcentavo jis.

Parlamentaro teigimu, pastaruoju metu Seimo koridoriuose girdisi abejonių dėl ministro galimybių tęsti darbą. 

„Girdisi ne tik pas mus frakcijoje, bet girdisi ir kitose valdančiosios koalicijos (frakcijose – ELTA) tarp Seimo narių, ar ministras šiandieną gali eiti ministro pareigas ir ar nereikėtų pasitikrinti ministro galimybių dirbti. Nuomonės, nuotaikos neformalios prie kavos – tikrai nėra geros“, – sakė R. Žemaitaitis.

Kaip skelbta anksčiau, jau kurį laiką užsienio reikalų ministrui kritikos negailintis R. Žemaitaitis trečiadienį pareiškė, jog K. Budrys pranešė negalintis ketvirtadienį dalyvauti jo vadovaujamos frakcijos posėdyje.

Parlamentaras taip pat teigė, jog būtent K. Budrys savo pareiškimais yra atsakingas už Baltarusijos hibridinės atakos pasekmes.

Tiesa, K. Budrys tvirtino atšaukęs suplanuotą darbotvarkę, kad galėtų atvykti į susitikimą su „Nemuno aušra“.

Kiek anksčiau „aušriečių“ lyderis taip pat yra sakęs, jog premjerė Inga Ruginienė su K. Budriu, kaip Vyriausybės nariu, turėtų atsisveikinti.

kaubojus
kaubojus
2025-11-27 10:55
Na šitas ligonis ir vėl rodomas ir cituojamas. Ponai žurnalistai, negi nematote kad šitas žmogelis sunkiai serga? Na kam reikia garsinti protiškai neįgalaus eilinį pliurpalą? Jis gi nieko daugiau nesugeba, tik š.....dą maltį.
Algis
Algis
2025-11-27 10:39
Gaidys, kaip kad kas rytą, užšoko ant tvoros ir užgiedojo-kakariekūūū. Kudkudaa, kudkudaa, sukudakavo vištos, cyp cyp sucipsėjo viščiukai, net ir paršelis tvarte sukriuksėjo. Koks aš esu šaunus ir visų gerbiamas pagalvojo gaidys ir dar kartą užgiedojo...
o mes prie kavos girdim
o mes prie kavos girdim
2025-11-27 11:02
kad tau trūksta poros balkių,kaip žemaičiai sako.
