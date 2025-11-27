Žemaitaitis neatmeta interpeliacijos Budriui: „Aš girdžiu, ką politikai prie kavos kalba“

„Manau, kad visko gali būti, tikrai gali būti. Aš girdžiu, ką politikai prie kavos kalba“, – žurnalistams Seime teigė R. Žemaitaitis.
„Tikiuosi, kad sveiko proto ten visiems užteks šiandieną ir artimiausiu metu priimti protingus sprendimus, o ne toliau kariauti. Labai norėčiau, kad bent jau viceministrų lygmeniu įvyktų diplomatinis dialogas, nes tai yra nenormalu“, – akcentavo jis.
Parlamentaro teigimu, pastaruoju metu Seimo koridoriuose girdisi abejonių dėl ministro galimybių tęsti darbą.
„Girdisi ne tik pas mus frakcijoje, bet girdisi ir kitose valdančiosios koalicijos (frakcijose – ELTA) tarp Seimo narių, ar ministras šiandieną gali eiti ministro pareigas ir ar nereikėtų pasitikrinti ministro galimybių dirbti. Nuomonės, nuotaikos neformalios prie kavos – tikrai nėra geros“, – sakė R. Žemaitaitis.
Kaip skelbta anksčiau, jau kurį laiką užsienio reikalų ministrui kritikos negailintis R. Žemaitaitis trečiadienį pareiškė, jog K. Budrys pranešė negalintis ketvirtadienį dalyvauti jo vadovaujamos frakcijos posėdyje.
Parlamentaras taip pat teigė, jog būtent K. Budrys savo pareiškimais yra atsakingas už Baltarusijos hibridinės atakos pasekmes.
Tiesa, K. Budrys tvirtino atšaukęs suplanuotą darbotvarkę, kad galėtų atvykti į susitikimą su „Nemuno aušra“.
Kiek anksčiau „aušriečių“ lyderis taip pat yra sakęs, jog premjerė Inga Ruginienė su K. Budriu, kaip Vyriausybės nariu, turėtų atsisveikinti.
