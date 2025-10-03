Zailskienės patarėju viešiesiems ryšiams tapo Argustas

Prieš tai jis dirbo buvusio premjero Gintauto Palucko patarėju ryšių su visuomene ir žiniasklaidos klausimais.
J. Argustas yra vadovavęs Lietuvos socialdemokratų partijos Komunikacijos skyriui, buvo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus patarėju komunikacijai, dirbo įvairiose žiniasklaidos priemonėse.
ELTA primena, kad rugsėjo viduryje prisiekė 20-asis Ministrų kabinetas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrei Ingai Ruginienei tapus premjere, vadovauti SADM buvo paskirta J. Zailskienė.
