Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Zailskienės patarėju viešiesiems ryšiams tapo Argustas

2025-10-03 08:55 / šaltinis: ELTA
2025-10-03 08:55

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje  (SADM) darbą pradėjo ministrės Jūratės Zailskienės naujasis patarėjas viešųjų ryšių klausimais Justinas Argustas, penktadienį pranešė institucija.

Jūratė Zailskienė (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje  (SADM) darbą pradėjo ministrės Jūratės Zailskienės naujasis patarėjas viešųjų ryšių klausimais Justinas Argustas, penktadienį pranešė institucija.

REKLAMA
1

Prieš tai jis dirbo buvusio premjero Gintauto Palucko patarėju ryšių su visuomene ir žiniasklaidos klausimais.

J. Argustas yra vadovavęs  Lietuvos socialdemokratų partijos Komunikacijos skyriui, buvo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus patarėju komunikacijai, dirbo įvairiose žiniasklaidos priemonėse.

ELTA primena, kad rugsėjo viduryje prisiekė 20-asis Ministrų kabinetas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrei Ingai Ruginienei tapus premjere, vadovauti SADM buvo paskirta J. Zailskienė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų