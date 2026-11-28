Ilgametis VSAT pareigūnas interviu Eltai prisiminė savo kaip pareigūno darbo pradžią, menką atlyginimą, tačiau tarnybos neatsisakė dėl siekio padėti žmonėms ir valstybei.
VSAT pradėjęs vadovauti D. Škarnulis ragina pavaldinius dirbti skaidriai, neišduoti tarnybos ir jos vertybių. Pašnekovas pabrėžėje – jei labiau vilioja materialūs dalykai, reikėtų rinktis kitą profesiją. Naujasis vadovas viliasi, kad ateis laikas, kai jis galės atsirinkti tarnybai pasienyje tinkamiausius kandidatus. Šiuo metu, pasak D. Škarnulio, trūkstant pasieniečių, VSAT turi tenkintis tokiais darbuotojais, kokius turi.
D. Škarnulis, kalbėdamas apie situaciją pasienyje su Kaliningradu, teigė manantis, kad šiuo metu nėra pagrindo uždaryti minėtą sieną. Nauajasis VSAT vadas neslėpė turinti idėjų, kaip sustiprinti pasienio apsaugą minėtoje teritorijoje, tačiau savo pasiūlymų viešai kol kas nenori įvardinti.
Formuojama vadovo komanda
– Kadangi jūs pradėjote darbą, kaip vadovas, pirmiausia turite suformuoti komandą, kad ji galėtų dirbti. Tai kokia dabar yra jūsų komanda, kas yra jūsų pavaduotojai, kokia sudėtis, kokie jiems keliami uždaviniai, už ką jie bus atsakingi?
– Šiuo metu yra du tarnybos vado pavaduotojai – Antanas Montvydas ir Saulius Nekraševičius – bet jie eis pareigas iki tol, kol bus paskirti kiti vado pavaduotojai. Aš turiu norą ir lūkestį, taip pat ministrui esu pristatęs, kas galėtų būti mano pavaduotojais. Artimiausiu metu bus mano teikimas, o ministras paskirs vado pavaduotojus. Noriu atnaujinti komandą ir penkerių metų kadenciją eiti su nauja komanda.
–Ji bus visiškai nauja? Tie du pavaduotojai bus visiškai nauji žmonės?
– Pavaduotojai bus iš mūsų bendruomenės, žinoma, patikrinti, profesionalūs, turintys viziją, inovatyvūs. Noriu atsinaujinti.
– Iš viso turėsite du pavaduotojus?
– Iš viso būtų trys pavaduotojai. Tik vienas liktų (iš senųjų, tai yra Saulius Nekraševičius – ELTA).
– O dėl ko išsiskiria keliai su kitais pavaduotojais?
– Tiesiog noriu ateiti su savo komanda ir atsinaujinti, noriu kitų žmonių, turinčių kitų minčių, idėjų, požiūrių. Pokyčiai visada yra gerai, tada atsiranda naujų idėjų.
– Suprantama. Ar vienas iš pavaduotojų bus Rimantas Petrauskas?
–Yra toks mano pasirinkimas, suderinimas. Kol jie dar nepaskirti ir nepatvirtinti, nelabai galiu viešinti. Ilgametis irgi VSAT pareigūnas, buvęs, rinktinės vadas, savo laiku buvęs vado pavaduotoju pačiu karščiausiu laikotarpiu, per didžiausią įtampą, kuomet reikėjo spręsti instrumentalizuotos migracijos sukeltus padarinius, valdyti visą procesą, kurti stovyklas, priimti sprendimus. R. Petrauskas turi žvalgybinio darbo patirties, taip pat migracijos procesų valdymo patirties. Jis be galo padorus, atsparus bet kokioms neigiamoms įtakoms, sąžiningas, profesionalus, atsidavęs.
– Galbūt jis būtų atsakingas ir už migracijos valdymo procesus?
– Mano lūkestis, kad jis eitų į mano vietą ir perimtų tai, ką aš iki šiol vykdžiau beveik dvejus metus: migracijos procesų valdymą, taip pat kriminalinę žvalgybą, ikiteisminį tyrimą, kovą su tarpvalstybiniu nusikalstamumu, kontrabanda, nusikalstamų veikų tyrimą, žvalgybinę ir analitinę veiklą.
– Už ką tuomet būtų atsakingi kiti du pavaduotojai? Na, kol kas jų neįvardykime, bet vis tiek sritys jau aiškios, manau.
– Taip, noriu, kad S. Nekraševičius liktų ir kuruotų tas pačias sritis. Tai daugiau tarnybos administravimas, logistika, pirkimai, personalas, teisės klausimai – toks tarnybos palaikymas. O kitas pavaduotojas būtų atsakingas už sienos kontrolę, už sienos kontrolės klausimus. Turiu labai gerą, rimtą kandidatą, taip pat profesionalą, kuriam rūpi tarnyba, kuris turi minčių, geba į situacijas pasižiūrėti nestandartiškai, ypač šiuo metu, kai mūsų laikmetis yra labai įtemptas, o saugumo situacija – dinamiška ir nuolat kintanti. Tai žmogus, kuris geba nestandartiškai pažvelgti į situacijas.
– Iš vidaus?
– Dabar dvejus metus buvo trys pavaduotojai. Buvo laikotarpis, kai 2021-aisiais ir, berods, 2023-iaisiais taip pat buvo trečias pavaduotojas. Anksčiau dar kai kuriais laikotarpiais buvo trys pavaduotojai, ilgą laiką buvo du, paskui vėl buvo nuspręsta, kad trys reikalingi, nes krūvis didelis, kuruojamos sritys yra labai plačios ir reikalauja dėmesio. Norisi įsigilinimo, kad darbas nebūtų paviršutiniškas, kad vadovas galėtų labiau įsigilinti į procesus, daryti jiems įtaką, būti ne tik formaliu, bet ir tikru vadovu.
Sraigtasparnių parko optimizavimas
– Ką tik pradėjote eiti pareigas. Gal jau priėmėte kokį nors pirmą įsakymą, atlikote pirmą darbą – gal galite kuo nors pasigirti?
– Ne, ketvirtadienį dar nebuvo nieko, ką reikėtų pasirašyti, jokio įsakymo. Inauguraciją praėjome, bet tikrai buvo galimybė ryte apsilankyti ir (Vidaus reikalų – ELTA) ministerijoje, ir susitikti su ministru bei jo politine komanda. Pavyko pristatyti tam tikrus strateginius žingsnius, aptarti, kur bus reikalinga parama. Džiaugiuosi, nes šiandien turėjau galimybę su ministru pasikalbėti ir apie tam tikrus mūsų klausimus – sraigtasparnių parko optimizavimą, investicijas, kur ir kokių dalykų reikia, sienos atsparumo klausimus. Mes, aišku, nuolat apie tai kalbame, bet buvo galimybė išsamiau pasikalbėti.
– Kokia situacija dėl sraigtasparnių? Jums tai, aišku, labai svarbi techninė dalis?
– Turime planą ir viziją, kaip pereiti nuo šiuo metu turimų trijų ar keturių tipų sraigtasparnių prie vieno tipo sraigtasparnio ir optimizuoti tą parką. Tai galima padaryti, palaipsniui atsisakant ir pereinant nuo trijų tipų prie dviejų, o vidutinės arba tolimesnės perspektyvos laikotarpiu – prie vieno tipo sraigtasparnių. Mūsų planas – nuo 2034 m. turėti vieno tipo sraigtasparnių parką, tam reikia priimti tam tikrus sprendimus. Juos mes priimame. Šiandien ryte turėjau galimybę apie tai pasikalbėti su ministru ir pristatyti viziją.
– Kas jus paskatino imtis optimizacijos? Ar tai vis dėlto susiję su išlaikymo kaštais?
– Labiau norime, kad lėšos būtų naudojamos efektyviau ir racionaliau, nes skirtingi tipai reiškia skirtingą licencijų palaikymą, sudėtingesnį aptarnavimą ir įvairius administracinius sunkumus. Tai norime optimizuoti. Iš viso VSAT dabar turi aštuonis sraigtasparnius, jų būklė yra įvairi. Kai kurie jau yra susidėvėję, reikalauja didelių investicijų, kurios nebūtų tikslingos. Svarstoma, kaip jų atsisakyti ir ką toliau daryti.
– Turbūt žvalgymui, migracijos užkardymui tai labai svarbu? Juk lydimi tranzitiniai traukiniai, sraigtasparniai dalyvauja neteisėtų migrantų paieškose.
– Labai svarbu. Tranzitiniai traukiniai, bet kokios grėsmės prie išorės sienos – lygiai taip pat. Ypač tai parodė pastarojo laikotarpio neteisėta migracija, kai ateidavo tokios didelės, daugiau kaip trisdešimties žmonių grupės ir išsiskaidydavo. Turime labai gerą įrangą, gebame tinkamai valdyti tuos procesus. Sraigtasparniai mums yra labai didelė pagalba, labai stiprus pajėgumas kovojant su išorės grėsmėmis.
Turime visą atskirą aviacijos valdybą: joje yra pilotai, technikai, veiklos planavimo žmonės. Apskritai ši sritis yra imli ir techniniam pasirengimui, ir lėšoms, bet pajėgumas yra labai stiprus. Šalia pilotuojamos aviacijos turime ir nepilotuojamą aviaciją – bepiločių orlaivių padalinį. Jie kartu yra valdyboje, vienas kitą papildo. Tai yra oro žvalgybos ir labai sparčiai besivystanti sritis. Jau nemažą laiko dalį ją vystome ir tikrai turime planų dar labiau ją sustiprinti. Net ir pilotų rengimo srityje pereiti prie vieno tipo sraigtasparnio būtų paprasčiau.
– Kuo tie tipai skiriasi? Ar visi yra vieno tipo?
– Yra vienmotorių ir dvimotorių. Dvimotorių keliamoji galia didesnė. Skiriasi ir įranga. Vieni gali skraidyti dieną, kiti – naktį, taip pat sudėtingesnėmis sąlygomis. Tokia tarnybos specifika. Atitinkamai skiriasi ir skrydžio laikas. Su vienu ilgai neišbūsi ore – reikės grįžti, papildyti atsargas, o su kitu gali išbūti gerokai ilgiau. Tas „ilgiau“ yra sąlyginis, bet atsiranda gerokai didesni pajėgumai.
Korupcijos grėsmės ir vieši politikų pareiškimai
– Kitas klausimas, kuris šiomis dienomis ypač aktualus – korupcija VSAT. Sutikite, visus, aišku, sukrėtė tarybos narės (Lazdijų rajono tarybos narės Vilmos Danauskienės – ELTA) viešas pareiškimas socialiniame tinkle. Į akis krinta tai, kad praktiškai vos ne pavardėmis ir vardais viskas įvardijama, todėl galima net nuspėti, apie ką kalbama. Pavyzdžiui, buvo paminėtas prokuroras, įvardytas jo vardas. Bet mane nustebino ir jūsų tarnybos pareiškimas, kad teisinėmis priemonėmis ginsitės. Ar jūs bandote visa tai paneigti, ar esate įsitikinę, kad jūsų pareigūnai tikrai į tai neįsivėlę? Ir kodėl, jeigu sakote, kad pasitikite, netgi prašote kreiptis į jus?
Kodėl akcentuojate gynybą teisinėmis priemonėmis, tarsi tai būtų tariamas šmeižtas? Kaip galite paaiškinti tokią situaciją? Iš vienos pusės prašote kreiptis, iš kitos – sakote: „Netikime ir ginsime savo vardą.“ Vienu metu tai nuskambėjo dviprasmiškai?
– Na, žinoma, tai toks, nežinau, ar galima taip sakyti, retorinis klausimas: kiek apskritai tas pareiškimas yra atsakingas? Nežinau, kokiais motyvais remiamasi ir kiek pareigūnų turima omenyje – vienas ar keli. Žinoma, sakoma, kad tai labai nustebino ir kad informaciją reikia tikrinti. Visada norėtųsi, kad ji būtų patikrinta. Mes labai lengvai darome pareiškimus, todėl norėtųsi, kad jie būtų atsakingi, nes čia metama dėmė visai tarnybai. Beje, aš nežinau, bet referuojama į tai, kad buvo atėję būtent tie pareigūnai, kurie šiuo metu pateko į įtarimų lauką. Kodėl būtent šiuo metu tai daroma? Ar galbūt norima suabejoti prieš paskyrimą, ar yra kažkokių kitų dalykų? Tai...
– Čia dėl jūsų paskyrimo?
– Aš nežinau, bet kodėl tai...
– Bet jums kyla klausimų, kodėl (šiuo metu atsitrado šis tarybos narės pareiškimas – ELTA)?
– Aš nežinau, kodėl.
– Kodėl ši informacija išplaukia?
– Aš galiu pasakyti tik asmeniškai. Bendruomenė žino mano pažiūras ir vertybes. Galiu patikinti, kad visą savo karjerą ėjau tuo pačiu keliu ir dabar būsiu visiškai nepakantus korupcijai, kaip ir iki šiol buvau. Tam skyriau ir skirsiu didelį dėmesį, nebus jokių dangstymų ar panašių dalykų. Jeigu kažkur kažkas pražiūrima, galbūt sistema ne viską pastebi ar pamato, tai, kaip buvo referuota, jeigu yra žmonių, kurie bijo pranešti, labai kviečiu susirasti mane. Visi žino, kad esu prieinamas – galima parašyti elektroninį laišką ar kreiptis bet kokiu būdu. Visi dalykai bus ištirti ir įvertinti. Galiu pasakyti: nebus jokios tolerancijos korupcijai. Iki šiol tarnyba yra daug nuveikusi. Kalbama tik apie žemutinį lygį. Ne, ne tik apie žemutinį lygį. Yra ne vienas užkardos vadas, kuris buvo nuteistas. Nuteistas ir regioninio padalinio ikiteisminio tyrimo skyriaus viršininkas. Nuteisti ir žvalgybos pareigūnai. Galiu pasakyti: tai tik laiko klausimas. Jeigu iš tikrųjų yra žmonių, kurie įsitraukia, tik laiko klausimas, kada jie įklius. Niekam nebus jokios indulgencijos, nuolaidų ar lengvatų. Visi atsakys už tai, ką yra padarę.
– Tada iš to kyla kitas klausimas – pamenate operaciją šiemet Šalčininkuose, kai buvo sulaikyti ir policijos komisariato pareigūnai, ir pora pasieniečių? Tuometinio jūsų vadovo, jūsų kolegos Rustamo Liubajevo klausiau, ar jis pasitiki Imuniteto valdyba. Jis atsakė, kad pasitiki besąlygiškai. Jūs dabar savo komiteto valdybai taip pat galite deklaruoti, kad besąlygiškai pasitikite savo tarnybos pareigūnais?
– Aš labai gerai žinau tą bendruomenę. Žinau, kad jos nariai yra labai profesionalūs ir yra atlikę daugybę gerų tyrimų. Žinau, kiek pastangų reikia įdėti į šį darbą. Tai tikrai aukščiausios kategorijos profesionalai, atsidavę žmonės, o jų darbai kalba patys už save. Apskritai mūsų Imuniteto tarnyba yra labai stipri. Per ilgą laiką, nuo tada, kai ji formavosi ir buvo kuriama visa sistema, pasiekta gerų veiklos rezultatų, ugdytas sistemos atsparumas.
Atlygis už darbą VSAT ir grėsmių laukas darbuotojams
– Daug kalbama apie pasieniečių algas, kad mažos algos vilioja jaunimą nusikalsti ir panašiai. Kaip jūs visa tai vertinate? Ar tikrai pradedančiųjų tarnyboje algos yra mažos? Jūms turbūt tenka bendrauti ir su tais prasikaltusiais pareigūnais. Gal tiesiog klausiate: kodėl tu taip pasielgei? Kaip planuojate elgtis? Ar prašysite tiesiog pinigų ir sakysite: „Na, žinote, turiu pareigūnų, bet jie sako: aš neišgyvenu, duonos nenusiperku ir vaikų neišmaitinu, tad pasiėmiau porą dėžių cigarečių, atskraidintų balionais, arba apsimečiau, kad kažko nematau.“ Kaip jūs su tuo tvarkysitės?
– Kad atlyginimai maži pradedančiųjų, tai galiu patvirtinti– 1 000, 1 100 eurų. Bet tai nepateisina. Tu žinai, į kokias sąlygas ateini, tai nepateisina kyšininkavimo. Visi mes pradėjome nuo mažų atlyginimų. Tu žinai, kur ateini. Tada ieškok kitos profesijos, veiklos ir taip toliau, bet neišduok kitų, neišduok tarnybos. Tarnyba investuoja į išorinės sienos atsparumą, jį didina, o per tave, per pažeidžiamą žmogų, kenčia visa tarnyba, atsiranda abejonių tarnyba. Tu žinai, į kokias sąlygas ateini. Čia joks nepateisinimas, kad per mažas atlyginimas. Beje, čia ne tos situacijos kalba, kad trūko kažkokio maisto, kaip sakote. Čia daugiau gal polinkis turėti prabangesnį gyvenimo būdą.
Aš suprantu: pradžia nėra lengva, bet reikia pabūti tarnyboje, pasitarnauti valstybei ir valstybė grąžins tau skolą. Tu užaugsi ir tas atlyginimas su laiku didės. Aišku, norisi spartesnio augimo, bet aš visiškai nepateisinu to ir nenoriu net tam tikrų profesijų grupių minėti. Mes gi žinome: sako, duokime didesnį atlyginimą – neims kyšių. Bet duodi didesnį atlyginimą, tada kyšiai tampa didesni. Tai negali būti pateisinimas.
Aišku, tie dalykai iš šeimos ateina. Čia kitą kartą neturėtų būti kažkokių bauginimo priemonių ar dar kažko. Kokį pavyzdį tu matai šeimoje, jeigu ten tėvui negėda atsinešti kažką daugiau negu visi supranta, kad tu uždirbi? Vaikai auga, mato, iš esmės ne ta kultūra ugdoma. Tai iš giliau ateina tie dalykai. O jaunimą, kuris ateina į tarnybą, mes šviečiame, perspėjame, sakome. Čia nereikia būti kažkokiu dideliu Saliamonu. Visi supranta, į kokį rizikingą lauką ateina, ir kad čia nebus kažkokių sensacijų. Akivaizdu, kad bus pasiūlymų, akivaizdu, kad bus įvairių pagundų, bet tu turi būti atsparus. Tu pasakai „ne“. Beje, mes esame nusistatę tvarką: kiekvienas pareigūnas, kuris gauna pasiūlymą, turėtų apie tai pranešti. Vidutiniškai kasmet gauname po dešimt tokių pranešimų. O kadangi, kuo atsparesnė tampa mūsų išorinės sienos kontrolės sistema, tuo labiau ieškoma pažeidžiamumų. Nusikalstamas pasaulis nori atrasti tuos pažeidžiamumus, bando prieiti prie pareigūnų ir, deja, tam tikri pareigūnai tampa neatsparūs ir pasiduoda toms pagundoms.
Aš baigiau Teisės akademiją (šiuo metu Mykolo Riomerio universitetas – ELTA) 2000-aisiais metais. Litai dar tada buvo. Sakyčiau, 900 litų buvo atlyginimas. Kartu su dvyniu broliu pradėjome dirbti. Jo atlyginimas irgi buvo toks pats. Tai trejus metus vieno kambario butą nuomojomės Vilniuje dviese. Gal ir ten neblogai pasirodėme šeimininkams, tai mums nuomos kainos nekėlė. Bet nebuvo lengva. Metus kažkokias nedideles santaupas turėjome. Sakėme: metus padirbsime, pasitaupysime mašinai biškį. Tuo metu norėjome „Honda Civic“ – ne antros, o trečios kartos modeliuko. Mažai pavykdavo sutaupyti, nes striukę nusiperki, kelnes, dar kažką ir per metus matai, kad nieko nelieka. Po metų darbo likome prie to paties. Prieš tai magistrantūroje irgi turėjome darbų – archyvus saugojome. Pusę etato dirbdavome ir kažkiek buvome pasitaupę pinigėlių. Sakėme: po metų galėsime. Tai vat po metų prie to paties likome.
– Nelengva ir jūsų pradžia buvo?
– Taip, bet čia mes su broliu Dariumi pasišnekame: „Žiūrėk, tu kitiems jauniems žmonėms nepasakok tokių dalykų. Čia niekam neįdomios tos istorijos.“ Jaunimas dabar nori gyventi greitai ir tikriausiai negali nei tikėtis, nei reikalauti, nei remtis savo asmeniniais pavyzdžiais, nes, matyt, kitas laikmetis. Mes pradėjome nelengvai, nepaisant to, kad kažkokį mokslą baigėme, magistrais tapome, pažangiai mokėmės. Bet aš šiaip visą laiką sakydavau: man nereikia, kad man duotų. Man tik duokite darbą. Aš noriu įrodyti, kad aš galiu: padėk kitam, padaryk darbą, jei pradėjai – padaryk iki galo. Šiaip man patinka daugiau žmonėms duoti. Duodamas, aš praturtėju. Čia mano tokia savybė. Jei galiu, tai padedu.
– Šiuo metu VSAT trūksta maždaug pusės tūkstančio pasieniečių darbuotojų. Ugniagesiai, sakykim, giriasi, kad norinčiųjų netrūksta, nors alga maža, bet ten kitas darbo režimas: kažkiek dienų dirbi, kažkiek ilsiesi ar dar dirbi kitą darbą. Bet jūsų atveju yra kur kas sudėtingiau – ir užpildyti tas spragas reikai, ir dar atsirinkti patikimą žmogų.
– Šiais metais norėtųsi, kad atlyginimas daugiau augtų, ypač šiais metais. Jaunimo mažiau nori ateiti. Aišku, tas atlyginimas nepatrauklus, ir norėtųsi ne surinkti žmones, o atlikti atranką, atsirinkti. Žinoma, vienas dalykas yra gebėjimai, gabumai, vidinė motyvacija, kūrybiškumas ir kiti elementai. O kalbant apie atsparumą korupcijai, vertinimas yra atliekamas. Nesvarbu, kiek jų ateina, visų patikimumas yra tikrinamas, atliekamas aplinkos patikrinimas.
– Ar vertinimą dėl atsparumo korupcijai atlieka Specialiųjų tyrimų tanryba (STT), ar jūs patys?
– Kompleksiškai: atliekame ir mes, ir kitos tarnybos. Šie dalykai yra vertinami. O galbūt STT pareigūnai galėtų paskaitas jiems vesti? Galbūt? Mes patys tai darome. Mūsų Imuniteto valdyba ir tiesioginiai vadai, vadovai yra atsakingi už prevenciją, bet ir mūsų imuniteto pareigūnai skaito tas paskaitas. Beje, kiekvienas vadovas su jaunimu, kuris ateina, dar, kiek žinau, individualiai pasikalba: išsakomi lūkesčiai, perspėjama, su kokiomis grėsmėmis bus susiduriama. Visų atsakomybė, kad jaunas žmogus suprastų, kur ateina, su kokiais iššūkiais ir grėsmėmis susidurs.
– Kai jauni žmonės ateina dirbti už 1 tūkstantį eurų, jūs klausiate, kodėl tu atėjai?
– Aš gal pats tokio tiesioginio ryšio, eidamas iki tol pareigas, neturėjau ir neturėjau galimybės tai aiškintis, bet, aišku, dalis jų yra iš pasienio rajonų, tai jiems tai susiję ir su gyvenimo sąlygomis. Dalis tikrai nori labai svariai prisidėti prie misijos, prie valstybės gynybos. Aš su tais pareigūnais, kurie dabar stojo, bet jau neseniai baigė, kalbėjau: „Kaip tarnyba, ar nenusivylėte?“. Jie sakė: „Vade, įdomu viskas, labai kilni misija. Na, bet, žinokit, atlyginimai tokie maži, ir kažką reikia daryti.“ Ir šiaip visi tą supranta. Politikai irgi supranta: ministras, premjeras, Vyriausybė, parlamentarai. Matom dabar, kaip biudžetas konstruojasi: ir tam reikia, ir tam reikia, ir čia prioritetas, ir tas, ir tas, ir tas. Na, ir pinigų yra, kiek yra... Bet aš tikiu, kad tikrai ateis tas laikmetis, kai viešasis saugumas tikrai turės deramą dėmesį, ypač dabartiniame kontekste, kai tos išorės grėsmės neateis per karines grėsmes,o ateis per įvairias hibridines apraiškas. Į hibridines apraiškas paprastai reaguoja viešojo saugumo pajėgos – mes, policija, kitos tarnybos. Šios institucijos turi būti atsparios, profesionalios, gebėti atpažinti tas hibridines grėsmes ir mokėti jas valdyti.
Priemonės pasienyje su Kaliningradu
– Jau vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas minėjo, aišku, ir jūs sakėte, kad bus diegiamos papildomos priemonės pasienyje su Kaliningradu.
– Fiziniai barjerai, patruliavimo takų atnaujinimas, įrengimas – tai reiškia mobilumo padidinimą reaguojant į pažeidimus, plaukiojimo priemonių atnaujinimas ir papildymas, bepiločių orlaivių įsigijimas, antidroninių sistemų įsigijimas. Mes per daugelį metų ir dėl suprantamų priežasčių labai didelį dėmesį skyrėme valstybės sienai su Baltarusija, o valstybės sienai su Rusijos Federacija buvo skiriamas mažesnis dėmesys. Suprantamos priežastys – tokio lygio grėsmių nebuvo, bet mes turime ir ten turėti neatsiliekančią kontrolės sistemą, lygiai tokią pat pažangią, atsparią, ir neturime laukti, kol atsiras grėsmės.
– Tai esamos priemonės bus pakeistos modernesnėmis?
– Taip. Palaipsniui ta linkme einama. Tai kainuoja milijonus, dešimtis milijonų eurų. Diskutuojama politiniu lygiu, ieškoma šaltinių. Dalis lėšų jau yra iš vykdomų projektų, kurie dar finansuojami iš besibaigiančios Europos Sąjungos finansinės perspektyvos. Dalis lėšš ateis naujų, bet šiuo atveju, nelaukiant ir naujos finansinės perspektyvos, taip pat ieškoma lėšų nacionaliniame biudžete, kad būtų atliepti tam tikri saugumo užtikrinimo lūkesčiai ir poreikiai.
– Jūs pareiškėte, kad dabar Lietuva neturi poreikio uždaryti sienos su Rusija. Nuomonės dar nepakeitėte? Juk Estija dėl Narvos priėmė kitą sprendimą.
– Sienų uždarymas, sakyčiau, būtų jau pakankamai kraštutinė priemonė, rodanti aukštą eskalacijos lygį. Turėtų būti tokia situacija, kad jau reikėtų imtis sienų uždarymo. Manau, pagal dabartinę saugumo situaciją regione, kiek suprantu ir žinau, dar ne tas žingsnis. Žinoma, aš kalbu iš ekspertinės pusės, bet tai, aišku, yra ir politinis sprendimas. Vis dėlto, žiūrint iš ekspertinės pusės, manyčiau, kad dar ne tokia yra situacija. Yra ir kitų sprendimų, kai galima palaipsniui eiti. Aš tikrai galvoje turiu ir idėjų, ir minčių, kokius palaipsniui galima įvesti žingsnius ir ką galima padaryti, bet gal čia pasiliksiu sau. Gal pradžioje atskleisime ministrui, kad sužinotų, bet tikrai yra idėjų, ką ir kitomis priemonėmis galima padaryti.
– Su kuo susiduria pasienyje su Rusija dirbantys Lietuvos pasieniečiai? Vis tiek tenka bendrauti su Rusijos pasieniečiais, kaip bebūtų. Koks jų požiūris? Ar nesijaučia kažkokių provokacijų tikimybės, galimybių? Ar jų elgesys nesikeičia? Ar nėra kažkokių grėsmių, kurios tai indikuotų? Kaip elgiasi šitos nedraugiškos valstybės pasieniečiai?
– Rusijos pasieniečių elgesys korektiškas, profesionalus. Žinoma, tas bendradarbiavimas yra visiškai formalus ir vyksta tik tiek, kiek yra būtinas ir reikalingas. Jis niekaip nesiplėtoja. Jokių informacinių veiksmų, jau nekalbu apie kažkokius galbūt koordinuotus veiksmus, nėra — tik išskirtinai tai, kas būtina: pavyzdžiui, perduoti pažeidėją ar atlikti kitus veiksmus. Tačiau jokių provokacijų iš Rusijos pasieniečių Kaliningrado srityje nefiksuojame.
– Tai, sakykime, situacija yra stabili?
– Taip, taip.
– Dar vieną klausimą paliesiu, svarbų kiekvienai statutinei institucijai ir turbūt bet kuriai demokratinei valstybei — profsąjungos. Koks jūsų santykis su profsąjungomis? Kokių lūkesčių joms turite?
– Aš labai noriu, kad jie būtų partneriai ir esu atviras partnerystei bei pasitikėjimui. Norėčiau profsąjungas laikyti patariančiomis organizacijomis, su kuriomis būtų galima konsultuotis ir girdėti jų nuomonę, nes jos atstovauja didelei bendruomenei. Per jas taip pat galima išgirsti ir žinoti lūkesčius priimant sprendimus. Be kita ko, pas mus jos irgi dalyvauja priimant sprendimus, tam tikrus sprendimų projektus mes pristatome. Aš pats būsiu tikrai atviras — mano durys joms visada bus atviros. Mielai susitikinėsime ir spręsime klausimus. Esu linkęs į dialogą. Visiškai laikau jas partnerėmis, jokiais būdais ne oponentėmis ir taip toliau. Manau, tinkamas ryšys ir bendrystė būtų visos organizacijos stiprybė.
VSAT skųs nuosprendį dėl priteistos žalos žuvusio kontrabandininko šeimai
– Vyko pasieniečio Karolio Ilgevičiaus teismo procesas dėl per tarnybą nušauto cigarečių kontrabandininko. Jūs jame dalyvavote kaip palaikantis, stebintis asmuo. VSAT yra civilinis atsakovas šioje byloje, yra priteistos pinigų sumos žuvusiojo šeimai. Ar sutinkate su nuosprendžiu, ar apsisprendę dėl apeliacinio skundo?
– Taip, pareigūnas, kiek žinau, teismo sprendimą skųs ir paduos apeliaciją, o mes, kaip civiliniai atsakovai, taip pat. Teiksime apeliaciją, taip. Situacija, kai buvo nušautas pažeidėjas, kiekviena reali situacija, ir ypač ši situacija, kuri dabar pasiekė teismą, yra mokymų procese aptarinėjama. Iš kiekvienos situacijos – tiek geros, tiek blogos – reikia mokytis. Reikia pasidaryti tinkamas išvadas, juo labiau kad tai yra iš gyvenimo.
– Ir turbūt jūsų nenustebino tas visuomenės palaikymas, lėšų surinkimas K. Ilgevičiui? Jaučiate palaikymą iš visuomenės?
– Jaučiam, labai jaučiam ir labai tą vertiname, nes tu supranti savo misiją. Labai džiugu, kad visuomenė palaiko. Aš gal net, sakyčiau, kad mes labai ypatingai pajautėme matomumą, žinomumą arba svarbos suvokimą. Instrumentalizuotos migracijos atrėmimas ir ta saugumo situacija, kai prasidėjo karas prieš Ukrainą, visa ta nesaugumo situacija regione yra tokia dinamiška. Visi pamatė VSAT svarbą. Ir mes, maža valstybė, nuo instrumentalizuotos migracijos pradžios atrėmėme tokią agresiją, pamatėme, kad mes, maža tauta, galime didelius darbus padaryti, būti pavyzdžiu visai Europai. Pajautėme didelį visuomenės pasitikėjimą bei palaikymą, ypač nuo to laikotarpio.
VSAT dirba apie 4 000 žmonių, trūksta 450, šiuo metu nekomplektas yra 12–13 procentų. Deja, jis tolygiai didėja, norisi tą dalyką stabilizuoti. Mes tam tikrus dalykus kompensuojame viršvalandiniu darbu. Papildomai kviečiame žmones dirbti. Tai reiškia, kad neprarandame pajėgumo ir galime atliepti savo poreikius. Reiškia, galime susitelkti, mūsų prie sienos gali būti daugiau. O kai padidėjo antrinė migracija, ypač šiais metais – rekordiškai, ko niekada nebuvo, – mums kartais pigiau bendrai susitelkti. Padėjo mums ir Latvija, Estija bei Suomija. Neseniai ir Lenkijos kolegos nusiuntė žmonių prie išorės sienos tam, kad mes nesusidurtume su antrine migracija.
Mums administruojant tuos procesus, sulaikant, apgyvendinant centruose (migrantus – ELTA), vėliau begalę sutarčių perduodant atsakingai valstybei, šiuo atveju – Latvijai, ima augti kaštai dėl ikiteisminių tyrimų ir taip toliau. Tai mums kitą kartą galbūt paprasčiau visiems kartu 200 kilometrų Latvijos išorės sienos uždengti.
Neteisėtos migracijos problemai išspręsti padėtų režimų pasikeitimas
– Kaip, jūsų manymu, reikėtų išspręsti neteisėtos migracijos problemos? Aišku, Baltarusijoje yra daug atvykėlių ... Ar tai amžinai tęsis, ar gali baigtis migracija galbūt su režimo žlugimu? Kaip jūs įsivaizduojate, ar artimiausiais metais migraciją taip pat atremsime? Mes įrengiame barjerus, tada atsiranda tuneliai. Kaip jūs įsivaizduojate visą šią imigracijos problemą?
– Tai gali atsitikti keičiantis globaliems procesams. Paprasčiau tariant, jeigu režimai pasikeistų, tai būtų tvaresnis sprendimas. Bet pirmiausia režimas Maskvoje turi pasikeisti, o tada Baltarusijoje pasikeis. Čia labai tampriai susiję. Kiek tai susiję su karu prieš Ukrainą? Čia dar kitas kampas, bet režimų pokytis čia jau globalus, ilgalaikis dalykas.
Kitas dalykas — kiek tai susiję su santykiais tarp valstybių. Dabar priimtas Lietuvos ir Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimas, kuris ir liudija, kad mūsų valstybė suvokė, jog čia yra instrumentalizuota migracija. Kita pusė, matyt, tikėjosi, kad bus kaip ir anksčiau: ateis migrantas, galbūt pasiprašys prieglobsčio visiškai nepagrįstais, išgalvotais pagrindais ir čia bus priimami visi. Tai reikia suprasti, kiek čia migrantų būtų — dešimtys tūkstančių. Mes užsidarėme sieną, kai pas mus buvo 4 400 žmonių. O prieš uždarant sieną dar buvo papildomai paruošti trys reisai iš Irako. Tai būtų kasdien po tūkstantį įėjusių. Todėl ir buvo priimti tam tikri sprendimai, nes tu gali tapti visos sistemos įkaitu. Labai gerai, kad teismas aiškiai atskyrė tuos dalykus: kam reikalinga pagalba, kas yra pažeidžiami žmonės. Tai šiuo metu pas mus taip ir daroma. Tiems asmenims, kurie yra pažeidžiami ir kuriems reikalinga medicininė pagalba, ji suteikiama, jie priimami.
Mes suvokėme tą situaciją. EŽTT sprendimas patvirtino mūsų įsitikinimą ir tikėjimą, kad vis dėlto valstybėje buvo rasti tinkami politiniai sprendimai, jie įtvirtinti teisės aktais ir būtent toks atsakas į tokį reiškinį yra galimas.
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