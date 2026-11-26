Taip jis reagavo į kritiką viešojoje erdvėje, jog naujojo generolo interviu „Lrytui“ išsakyti teiginiai apie nelegalius migrantus yra ksenofobiški.
„Kaip ir iki šiol (užtikrinsime žmogaus teisių apsaugą – BNS). (...) Gal tie žodžiai, sakyčiau, šiek tiek iš konteksto buvo paimti, bet visame bendrame interviu buvo, kad atsakas instrumentalizuotai migracijai turi būti tinkamas. Jokiais būdais nekvestionuojant (Europos žmogaus teisių – BNS) konvencijos, Konstitucijos, kitų pamatinių ir normų, ir vertybių, tai nekvestionuotini dalykai, bet atsakas turi būti tinkamas“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė D. Škarnulis.
Vienas iš besipiktinančių – Europos Parlamento narys, buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas. Jis savo įraše socialiniame tinkle „Facebook“, komentuodamas VSAT vado išsakytą raginimą „nemojuoti klišėmis, žmogaus teisėmis ir konvencijomis“, sakė esąs apstulbęs, nes tokius žodžius galima suprasti kaip panieką Konstitucijai.
„Lrytas“ D. Škarnulis kalbėjo apie Lietuvos veiksmus stabdant 2021 metais prasidėjusią instrumentalizuotą migraciją ir gynė bendrą tarnybos veiksmų kryptį teigdamas, kad Lietuva tapo pavyzdžiu kitoms valstybėms.
„Jūs nemojuokite klišėmis, žmogaus teisėmis, konvencijomis – pasižiūrėkite, kas vyksta. Ką, jūs norite, kad po tūkstantį jų kasdien priimtume? Kur mes juos dėsime? Jūs matote, kas tai per žmonės?“ – interviu sakė D. Škarnulis.
Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad dauguma migrantų esą atvykdavo be dokumentų, keisdavo savo asmens duomenis ir pilietybes, todėl, anot jo, buvo sunku nustatyti jų tapatybes.
Be kita ko, VSAT vadas ketvirtadienį tikino, kad ir toliau bus taikomas individualus sieną kirsti bandančiųjų migrantų vertinimas.
„Taip, ir kaip ir dabar yra individualus vertinimas, pažeidžiamumai, ir mes tuos dalykus darome ir darysime. Ir tai nereiškia, kad visiems bus durys užtrenktos. Bus durys užtrenktos tiems, kurie visų pirma bus instrumentalizuotai stumiami, bet visiems tiems, kaip ir iki šiol reikalinga pagalba, pažeidžiamesni, taip, mediciniškai įvertinus, pažeidžiamumą įvertinus mes rūpinsimės žmonėmis, kaip ir iki šiol rūpinomės“, – aiškino jis.
D. Škarnulis neigė, kad jo išsakyti žodžiai buvo neatsargūs: „Yra sugalvoti, yra sukurti mechanizmai, ir mes juos darome, ir kiekvienas, kuris kerta sieną, mes atliekame individualų vertinimą ir priimami sprendimai“.
Kaip skelbė BNS, šią savaitę EŽTT išaiškino, kad migrantų apgręžimas į instrumentalizuotą migraciją vykdančią valstybę savaime nepažeidžia Europos žmogaus teisių konvencijos, tačiau prieš tai būtina įvertinti individualias grėsmes, ypač pažeidžiamiems asmenims.
Teismas taip pat nustatė, kad Lietuva pažeidė Konvenciją 2022 metais automatiškai šešiems mėnesiams apribodama migrantų laisvę be individualaus vertinimo, ir keturiems pareiškėjams priteisė kompensacijas.
Migrantų antplūdis iš Baltarusijos prasidėjo 2021 metais. Nuo tada Lietuvos pasieniečiai neleido neteisėtai patekti į šalį 26,5 tūkst. užsieniečių.
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