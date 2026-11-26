Ją iškilmingos rikiuotės metu perduos vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.
VSAT vadu D. Škarnulis Vyriausybės paskirtas trečiadienį, jis pareigas pradės eiti nuo ketvirtadienio.
Tarp savo prioritetų naujasis pasieniečių vadas vardijo korupcijos užkardymą, išorės sienos atsparumo stiprinimą, daugiau dėmesio skiriant pasieniui su Kaliningradu, reakciją į hibridines grėsmes, jaunuolių pritraukimą į tarnybą bei naujų technologijų diegimą.
VSAT vadas skiriamas penkerių metų kadencijai.
Tarnybą D. Škarnulis pradėjo 2000 metais, vadovavo Operatyvinės veiklos valdybos Pirmajam skyriui, buvo Kriminalinių procesų kontrolės organizavimo valdybos viršininko pavaduotojas, Kriminalinių procesų kontrolės organizavimo valdybos viršininkas, Kriminalinių tyrimų valdybos viršininkas.
Nuo praėjusių metų sausio ėjo VSAT vado pavaduotojo pareigas, kai iš pareigų pasitraukė Rustamas Liubajevas.
Šis tarnybą paliko dėl liepos incidento Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, kai, pareigūnams surengus pasalą prie pasienyje kasamo tunelio, sulaikymo metu užsieniečiai, kurių dalis buvo surakinti, puolė pareigūnus, o vėliau pasišalino į Baltarusiją.
VSAT skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą ir galimą vieno jų sužeidimą.
D. Škarnulis Lietuvos teisės akademijoje (dabar Mykolo Romerio universitetas – BNS) yra įgijęs teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Jis taip pat yra buvęs lengvaatletis, ėjikas, 2007 metais pasaulio lengvosios atletikos čempionate užėmęs 12 vietą, dalyvavęs 2008 metų Pekino olimpinėse žaidynėse.
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