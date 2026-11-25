Informacija apie tariamas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas VSAT viešojoje erdvėje pasidalijo Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narė Vilma Danauskienė.
VSAT sureagavo į pareiškimus dėl galimos korupcijos
Atsižvelgiant į tai, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) nusprendė atlikti aplinkybių patikslinimą.
„Kaip žinia, STT atlieka nurodytų aplinkybių patikslinimą ir priims procesinį sprendimą. Nelaukdama jo VSAT paraleliai vertina paskelbtą informaciją ir sprendžia klausimą dėl tarnybos dalykinės reputacijos ir autoriteto gynybos teisinėmis priemonėmis“, – nurodoma VSAT pranešime spaudai.
„Pabrėžtina, kad viešai paskleisti kaltinimai negali būti laikomi nustatytais faktais. Kova su korupcija yra pagrindinė VSAT Imuniteto valdybos funkcija. Vien šiemet po šios valdybos pasieniečių tyrimų įtarimai už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas buvo pareikšti 14 pareigūnų. Neatmestina, kad šis skaičius šiemet gali dar didėti dėl toliau vykdomų tokių tyrimų“, – pabrėžia tarnyba.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius kiek anksčiau trečiadienį teigė, kad viešai paskelbtus kaltinimus turėtų įvertinti nepriklausomos institucijos, o informacijai pasitvirtinus, į kontrabandos veiklą įsitraukę pareigūnai turėtų būti patraukti atsakomybėn.
„Jokių nuolaidų dalyvaujantiems kontrabandinėje veikloje“, – žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
V. Danauskienė socialiniame tinkle pranešė, kad praėjusią savaitę su ja susitiko grupė pasieniečių, kurie papasakojo apie galimą VSAT pareigūnų įsitraukimą į cigarečių kontrabandą, spaudimą naujiems darbuotojams prisidėti prie neteisėtos veiklos ir grasinimus atsisakiusiems bendradarbiauti.
Anot jos, su ja susitikę pareigūnai teigė, kad pasiūlymai bendradarbiauti su kontrabandininkais ateina ne tik iš pačių nusikalstamo verslo atstovų, bet ir iš pareigūnų, turinčių užtikrinti tarnybos skaidrumą.
Politikė paragino premjerą Mindaugą Sinkevičių ir vidaus reikalų ministrą Martyną Katelyną susitikti su pareigūnais ir išklausyti jų pateiktą informaciją.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.