„Atsižvelgiant į šiandien socialiniame tinkle „Facebook“ viešai pateiktą Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narės Vilmos Danauskienės informaciją apie Valstybės sienos apsaugos tarnyboje galimai vykdomas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, Generalinės prokuratūros pavedimu Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliks nurodytų aplinkybių patikslinimą ir priims procesinį sprendimą“, – Eltai nurodė STT atstovė spaudai Renata Keblienė.
V. Danauskienė socialiniame tinkle pranešė, kad praėjusią savaitę su ja susitiko grupė pasieniečių, kurie papasakojo apie galimą VSAT pareigūnų įsitraukimą į cigarečių kontrabandą, spaudimą naujiems darbuotojams prisidėti prie neteisėtos veiklos ir grasinimus atsisakiusiems bendradarbiauti.
„Jie (pasieniečiai – ELTA) papasakojo apie tai, kaip jauni, vos kelis mėnesius pasieniečių mokykloje pasimokę ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnais tapę vaikinai ir merginos, vos pakliuvę į pasienio rinktines, patenka į situacijas, kai turi rinktis – sutikti su pasiūlymais padėti kontrabandininkams ar savo kailiu pajusti, kokias pasekmes turės atsisakymas dengti nelegalų cigarečių verslą“, – „Facebook“ rašė tarybos narė.
Anot jos, su ja susitikę pareigūnai teigė, kad pasiūlymai bendradarbiauti su kontrabandininkais ateina ne tik iš pačių nusikalstamo verslo atstovų, bet ir iš pareigūnų, turinčių užtikrinti tarnybos skaidrumą.
„Tie „pasiūlymai“ užmerkti akis ant sienos ateina net ne iš pačių kontrabandininkų. Jie ateina iš pareigūnų. Imuniteto tarnybos pareigūnų“, – teigė V. Danauskienė.
Tarybos narės teigimu, pasieniečiai pasakojo ir apie galimus kontrabandininkų bei pareigūnų susitarimus, patrulių judėjimo stebėjimą naudojant GPS įrenginius bei galimą nepotizmą pasienio padaliniuose. Ji taip pat perdavė pareigūnų teiginius, kad su kontrabandininkais bendradarbiaujančių pasieniečių gali būti itin daug.
„Pasakojo apie tai, kad „pasienyje su kontrabandininkais dirba kokie 80 procentų pareigūnų“, – savo įraše nurodė V. Danauskienė.
Ji teigė, kad atsisakiusiems bendradarbiauti pareigūnams esą grasinama persekiojimu, spaudimu ir bylų iškėlimu.
„Jei nesutinki „su siūlymu“, prieš tave prasidės spaudimas, tave seks, grasins, gąsdins, o galų gale – sufabrikuos bylą, kad dirbai kontrabandininkams“, – pridėjo Lazdijų politikė.
V. Danauskienė taip pat teigė, kad jau kitą rytą po susitikimo su ja prieš vieną iš informaciją pateikusių pareigūnų pradėtas tyrimas dėl galimo bendradarbiavimo su kontrabandininkais, o jis pats nušalintas nuo pareigų.
Tarybos narė paragino premjerą Mindaugą Sinkevičių ir vidaus reikalų ministrą Martyną Katelyną susitikti su pareigūnais ir išklausyti jų pateiktą informaciją.
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