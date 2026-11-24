Šis paskyrimas įtrauktas į trečiadienio Vyriausybės posėdžio darbotvarkę. Pagal jį, D. Škarnulis pareigas pradėtų eiti nuo ketvirtadienio, lapkričio 26-osios.
VSAT vadas skiriamas penkerių metų kadencijai
Kad D. Škarnulį siūlys skirti VSAT vadu vietoj atsistatydinusio Rustamo Liubajevo, M. Katelynas pranešė spalio pradžioje. Vėliau Vidaus reikalų ministerija parengė Vyriausybės nutarimo projektą D. Škarnulį į minėtas pareigas skirti nuo lapkričio 5-osios, bet klausimas nebuvo įtrauktas į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę.
Prieš paskyrimą premjeras Mindaugas Sinkevičius norėjo asmeniškai susitikti su kandidatu į pasienio tarnybos vadus. Toks susitikimas įvyko lapkričio 9 dieną.
D. Škarnulis Lietuvos teisės akademijoje (dabar Mykolo Romerio universitetas – BNS) yra įgijęs teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.
Tarnybą VSAT jis pradėjo 2000 metais, ėjo įvairias pareigas: vadovavo Operatyvinės veiklos valdybos Pirmajam skyriui, buvo Kriminalinių procesų kontrolės organizavimo valdybos viršininko pavaduotojas, Kriminalinių procesų kontrolės organizavimo valdybos viršininkas, Kriminalinių tyrimų valdybos viršininkas. Nuo praėjusių metų sausio mėnesio D. Škarnulis ėjo VSAT vado pavaduotojo pareigas.
„D. Škarnulis yra nepriekaištingos reputacijos, lojalus Lietuvos valstybei, patikimas, komunikabilus, pasižymi iniciatyvumu, analitiniu mąstymu, geromis organizacinėmis savybėmis, turi ilgalaikę vadovavimo patirtį, turi tarpinstitucinio ir tarptautinio bendradarbiavimo patirties, sugeba strategiškai planuoti, efektyviai organizuoti kolektyvo veiklą, išmano biudžetinių įstaigų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, yra gerai susipažinęs su viešojo saugumo srities teisės aktais, moka anglų ir rusų kalbas“, – rašoma teikime.
Pareigūnas ne kartą apdovanotas už nepriekaištingai ir pavyzdingai atliekamas pareigas.
D. Škarnulis yra ir buvęs lengvaatletis, ėjikas, 2007 metais pasaulio lengvosios atletikos čempionate užėmė 12 vietą, dalyvavo 2008 metų Pekino olimpinėse žaidynėse.
VSAT laikinojo vadovo pareigas jis eina nuo rugpjūčio 20-osios, kai iš pareigų pasitraukė R. Liubajevas.
BNS skelbė, kad R. Liubajevas tarnybą paliko dėl incidento pasienyje.
Rugpjūtį žiniasklaidoje pasirodė informacija apie liepos pabaigoje nutikusį incidentą Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje. Skelbta, kad, užfiksavus po valstybės siena kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą.
Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikymo metu apie 20 užsieniečių puolė pareigūnus. Šiems teko bėgti, tuo metu neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintieji, pasišalino į Baltarusiją.
VSAT skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą ir galimą vieno jų sužeidimą.
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