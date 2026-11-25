Vidaus reikalų ministro Martyno Katelyno siūlymu, D. Škarnuliui taip pat bus suteiktas vidaus tarnybos generolo laipsnis.
D. Škarnulis VSAT laikinai vadovauja nuo šių metų rugpjūčio mėnesio – po to, kai iš pareigų pasitraukė buvęs tarnybos vadas Rustamas Liubajevas.
VSAT vadas yra skiriamas penkerių metų kadencijai.
Kaip skelbė ELTA, D. Škarnulio paskyrimas į pareigas užtruko, nes premjeras Mindaugas Sinkevičius aiškino norintis, kad kandidatas išsamiau pristatytų sienos apsaugos stiprinimo planus, įskaitant kovos su kontrabanda ir neteisėta migracija priemones.
Vidaus reikalų sistemoje – nuo 2000 metų
D. Škarnulis tarnybą vidaus reikalų sistemoje pradėjo 2000 metais, kaip Pasienio policijos departamento štabo sienos apsaugos tarnybos specialistas.
2002–2005 m. jis dirbo Valstybės saugumo departamente (VSD), vėliau tapo VSAT Operatyvinės veiklos valdybos Pirmojo skyriaus vyriausiuoju specialistu, o 2006 m. buvo paskirtas šio skyriaus viršininku.
Nuo 2011 m. liepos 1 d. dirbo VSAT Kriminalinių procesų kontrolės organizavimo valdybos (KPKOV) viršininko pavaduotoju, o 2016 m. pradėjo eiti VSAT KPKOV viršininko pareigas.
D. Škarnulis nuo 2018 m. rugsėjo vadovavo VSAT Kriminalinių tyrimų valdybai, 2024 m. jam buvo suteiktas vidaus tarnybos pulkininko laipsnis.
Praėjusių metų sausį jis buvo paskirtas tuomečio VSAT vado R. Liubajevo pavaduotoju.
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