D. Škarnulis interviu portalui pasakojo matęs vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas liepą pasienyje su Baltarusija įvykęs incidentas, kai migrantai galimai susigrūmė su pasieniečiais.
Anksčiau „Lrytas“ skelbė, jog per šias grumtynes migrantai vieną iš pasieniečių bandė įsitempti į Baltarusijos pusę, tačiau, pasak D. Škarnulio, gali būti, kad viskas vyko atvirkščiai.
„Grumtynės buvo. Buvo uždėti antrankiai. Tas tempimas, žinote, kai vienas nori pabėgti, kitas nori antrankių neprarasti... Tas sulaikymas juk vyksta tam, kad būtų galima pasižiūrėti, kas įsitraukia į tų tunelių kasimą. Kai vienas traukia, kitas nori pabėgti, gaunasi, kad vienas nori nepaleisti, o kitas – ištrūkti, vyksta tempimas. Bet aš nesutikčiau, kad buvo bandyta įsitraukti pareigūną. Atvirkščiai – pareigūnas norėjo jį paimti pas mus“, – kalbėjo D. Škarnulis.
Kandidatas į VSAT vadus teigė, kad pati pareigūnų operacija minėtoje situacijoje nebuvo tinkamai koordinuota. D. Škarnulis tvirtino apie tai kalbėjęs ir su vidaus reikalų ministru Martynu Katelynu.
„Pirmas dalykas, pati operacija buvo suplanuota blogai. Kitas dalykas – buvo nekoordinuotas atsitraukimas. Nors po penkių minučių tie visi žmonės (aš viską mačiau, net kelis kartus žiūrėjau, kaip jie visi veikė, kaip tvarkėsi) grįžo su pertaisytais ginklais ir niekam nekilo klausimų, ką reikia daryti. Tada jų (migrantų – „Lrytas“) nė kvapo nebebuvo“, – aiškino pasienietis.
„Reikia pastebėti, kad viskas vyko tarp linijos ir fizinio barjero. Niekas nebuvo praėję į mūsų teritoriją, atsirado pastiprinimas. Koordinacijos pritrūko. Tos klaidos išmoktos ir tam tikri dalykai įvesti pas mus į algoritmus“, – pridūrė D. Škarnulis.
Jis patvirtino, jog minėtoje situacijoje vienam likusiam pasieniečiui teko grumtis su migrantu.
D. Škarnulis šį incidentą vertino kaip neeilinę situaciją. Jis teigė negalintis pasakyti, kodėl buvęs VSAT vadas Rustamas Liubajevas apie minėtą situaciją neinformavo Vidaus reikalų ministerijos vadovybės. Visgi, D. Škarnulio vertinimu, taip nepadaręs R. Liubajevas padarė klaidą.
„Aš manau, kad taip. Ir brangiai už tai sumokėjo. Aš iškart pasakiau – mes padarėme klaidų ir už tai brangiai sumokėjome. Aš sakyčiau, kad taip. O kodėl – man sunku suprasti“, – interviu „Lrytas“ sakė D. Škarnulis.
ELTA primena, kad rugpjūtį naujienų portalas „Lrytas“, remdamasis šaltiniais, pranešė apie Lazdijų rajone, pasienyje su Baltarusija, įvykusį incidentą tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų. Vienas pareigūnas esą buvo aptalžytas, jį bandyta nusitempti į Baltarusijos pusę.
Reaguodamas į šią informaciją, vidaus reikalų ministras M. Katelynas teigė, kad pasitvirtinus duomenims nebematytų galimybių R. Liubajevui toliau eiti VSAT vado pareigas.
Rugpjūčio 17 d. M. Katelynas pranešė, kad R. Liubajevas nusprendė trauktis iš pareigų.
VSAT jis vadovavo nuo 2019 m., o 2024 m. buvo paskirtas antrai kadencijai.
Vyriausybė dėl D. Škarnulio skyrimo į VSAT vadus ketina apsispręsti trečiadienį.
Kaip skelbė ELTA, jo paskyrimas į pareigas užtruko, nes premjeras Mindaugas Sinkevičius aiškino norintis, kad kandidatas išsamiau pristatytų sienos apsaugos stiprinimo planus, įskaitant kovos su kontrabanda ir neteisėta migracija priemones.
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