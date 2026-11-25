„Šiuo metu, manau, dar nėra tokios situacijos, kad reikėtų uždaryti pasienio kontrolės punktus“, – LRT televizijai trečiadienį sakė D. Škarnulis.
Taip jis kalbėjo pasienio kontrolės punktus su Rusija nuo gruodžio ketinant uždaryti Estijai.
Tokių veiksmų Talinas ėmėsi po to, kai buvo užkirstas kelias su Rusijos karinės žvalgybos tarnyba (GRU) siejamam bandymui padegti bepiločių orlaivių gamyklą.
VSAT vadas taip pat tikino, jog šalies Lietuvos su Kaliningradu turi būti skiriamas didelis dėmesys. Pasieniečiams šiame ruože nuo spalio padeda ir kariai, jų buvimas šiuo metu pratęstas iki lapkričio pabaigos.
„Provokacijos galimos, sakyčiau, panašiai tiek pasienyje su Baltarusija, tiek su Rusijos Federacija, suprantame, kokie mūsų kaimynai. Tų situacijų gali būti įvairių. Abiem atvejais grėsmę vertiname vienodai“, – kalbėjo D. Škarnulis.
Dar praėjusią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda Estijos sprendimą vadino adekvačiu atsaku į planuotą išpuolį bei tikino neatmetantis galimybės, kad panašių priemonių galėtų imtis ir Lietuva, jei siekis destabilizuoti regioną tęsis.
Estijos premjeras Kristenas Michalas skelbė, jog GRU surengė „sabotažo bandymą“ šalies gynybos pramonės įmonėje „Threod Systems“, kuri gamina žvalgybinius ir kovinius dronus.
Savo ruožtu Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas Estijos sprendimą pavadino klaida. Jo nuomone, uždaryti sieną neprotinga, nebent tai kartu padarytų visos trys Baltijos valstybės.
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