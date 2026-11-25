Anot D. Škarnulio, apie galimą korupciją žinantys ir VSAT Imuniteto valdyba nepasitikintys pareigūnai gali kreiptis tiesiogiai į jį. Būsimasis tarnybos vadovas tikina, kad į pateiktą informaciją bus reaguojama.
ELTA primena, kad V. Danauskienė socialiniame tinkle paskelbė apie galimą VSAT pareigūnų įsitraukimą į cigarečių kontrabandą, spaudimą naujiems darbuotojams prisidėti prie neteisėtos veiklos ir grasinimus atsisakiusiems bendradarbiauti.
Atsižvelgdama į šią informaciją, Specialiųjų tyrimų tarnyba nusprendė atlikti aplinkybių patikslinimą.
VSAT trečiadienį pareiškė, kad viešai paskleisti kaltinimai negali būti laikomi nustatytais faktais, bei pranešė svarstanti galimybę tarnybos reputaciją ginti teisinėmis priemonėmis.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad paskelbtus kaltinimus turėtų įvertinti nepriklausomos institucijos, o informacijai pasitvirtinus, į kontrabandos veiklą įsitraukę pareigūnai turėtų būti patraukti atsakomybėn.
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