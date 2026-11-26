„Aš iš vado nereikalauju būti politiškai korektišku, aš iš vado reikalauju, kad jis tinkamai atliktų savo pareigas. Jeigu kažkam nepatinka vado retorika, tegu kreipiasi į mane“, – žurnalistams VSAT štabe Vilniuje per naujojo pasieniečių vado inauguracijos ceremoniją sakė ministras.
Šią savaitę interviu portalui „Lrytas“ D. Škarnulis pasakojo apie užsienio valstybių reakcijas į Lietuvos taikomas priemones instrumentalizuotai migracijai stabdyti.
„Kai nuvažiuoji į Vokietiją ir sako: „Didžiulė pagarba mažai jūsų tautai. Mūsų politikai per silpni, mes to nepadarytume. O jūs esate pavyzdys visiems“. Lenkai, latviai, estai, suomiai – jie kopijavo mūsų algoritmus. Mes pirmi viską padarėme. Žinoma, su dideliu politikų palaikymu, bet mes pasakėme ne – kito kelio, kaip stabdyti instrumentalizuotą migraciją, nėra. Jūs nemojuokite klišėmis, žmogaus teisėmis, konvencijomis – pasižiūrėkite, kas vyksta. Ką, jūs norite, kad po tūkstantį jų kasdien priimtume? Kur mes juos dėsime? Jūs matote, kas tai per žmonės? 80 proc. jų ateidavo be dokumentų. Šiandien – Ahmed, rytoj – dar kažkas. Keičia pilietybes, duomenis... Ar mes žinome, su kuo mes turime reikalą?“, – minėtam portalui sakė naujasis VSAT vadas.
Šis jo pasisakymas sulaukė aštrios kritikos iš Europos Parlamento nario Dainiaus Žalimo.
„Tiesą sakant, aš taip pat, kaip kai kurie komentatoriai, esu apstulbęs dėl šių naujojo VSAT vado žodžių apie „mojavimą klišėmis, žmogaus teisėmis ir konvencijomis“. Nes tai galima perskaityti kaip atvirą panieką Konstitucijai, kuri apima viską ir žmogaus teises, ir konvencijas, ir, be abejo, teisės viršenybę su demokratija, kurioms tenka, matyt, „klišių“ vaidmuo“, – reaguodamas į D. Škarnulio pasisakymą socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje rašė D. Žalimas.
Jis mano, kad tokie naujojo VSAT vado žodžiai žeidžia pilietinės visuomenės aktyvistus ir žmogaus teisių gynėjus, nes taip paniekinamas ir jų darbas.
ELTA primena, kad per iškilmingą ceremoniją ketvirtadienį naujam pasieniečių vadui generolui D. Škarnuliui perduota VSAT vėliava.
Tarnybos vėliavą iškilmingos rikiuotės metu VSAT vadui perdavė vidaus reikalų ministras M. Katelynas.
Šiemet Lietuvos pasieniečiai neleido į šalį iš Baltarusijos neleistinose vietose patekti 1 976 neteisėtiems migrantams.
Nuo 2021 m. rugpjūčio, kuomet VSAT pareigūnams suteikta teisė apgręžti neleistinose vietose iš Baltarusijos bandančius sieną kirsti neteisėtus migrantus, iki tų metų pabaigos į Lietuvą buvo neįleisti 8 106 asmenys.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti 26 590 atėjūnų.
Tuo metu su neteisėtų migrantų antplūdį patiriantys Latvijos pareigūnai vien šemet apgręžė apie 13 tūkst. užsieniečių.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Lietuva su neteisėta migracija kovojo įvairiais būdais stiprindama sienos apsaugą, įrengdama fizinius barjerus ir pan. Vėliau jos pavyzdžiu pasekė ir kitos šalys.
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